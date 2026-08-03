Engagerad och lösningsfokuserad behandlingspersonal
Västerbo Social Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2026-08-03
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Västerbo växer, vill du vara med på vår resa?
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi stärker och utökar olika verksamheter inom vår vårdkedja. Samtidigt genomför vi en omorganisation som skapar nya möjligheter för medarbetare, verksamhet och framförallt våra ungdomar och vårdtagare.
Nu söker vi därmed fler engagerade, drivna och kvalificerade medarbetare till olika roller inom våra verksamheter, från behandlingsassistenter till chefs- och stödfunktioner. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad, utvecklas i din yrkesroll och vara med och forma framtidens vård.
Vi söker personer som vill mer, som vill bidra, utvecklas och vara en del av en verksamhet som ständigt strävar efter högre kvalitet och bättre resultat för de människor vi möter.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning (minst 2 år) inom socialpedagogik, beteendevetenskap, pedagogik eller likvärdigt – i linje med Socialstyrelsens höjda kompetenskrav
Erfarenhet av arbete inom HVB, institutionsvård eller liknande
God dokumentationsvana och trygghet i socialt arbete
Förmåga att arbeta både självständigt och i team, samt planera och strukturera dina arbetsuppgifter utifrån verksamheten och ungdomars behov.
B-körkort (krav)
Meriterande: erfarenhet av KSL, A-CRA, MI
Som behandlingsassistent hos oss får du ett kvalificerat och meningsfullt uppdrag där du:
Arbetar nära ungdomarna i deras vardag, skola/sysselsättning och fritid
Skapar trygghet och struktur genom relationsskapande och tydliga ramar
Arbetar med evidensbaserade metoder, bland annat Livbojen och Ledstjärnan.
Samarbetar med kollegor och vårt tvärprofessionella behandlingsteam
Samverka med andra professioner och utförare inom det sociala arbetet.
Dokumenterar och arbetar utifrån genomförandeplaner och individuella vårdplaner.
Arbetar varierande arbetspass med dag/kväll- och helgpass samt sovande jour.
Det här är en roll för dig som vill arbeta långsiktigt, professionellt och med stor påverkan på ungdomars framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: madeleine.sjoland@vaster-bo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbo social omsorg AB
(org.nr 556844-8491), http://www.vaster-bo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerbo Social Omsorg AB Kontakt
Verksamhetschef
Katja Jonsson katja.jonsson@vaster-bo.se 0733 686 258 Jobbnummer
10019256