Engagerad konstruktör
2025-08-26
Norden är ett världsledande maskintillverkningsföretag med huvudkontor i Kalmar, Sverige.
Som en nyckelspelare i produktionsflödet är vi specialiserade på avancerade lösningar inom tubfyllning, kartonering och förpackningsautomation.
Våra förpackningslösningar hanterar allt från de minsta tuberna till de största, med produktionshastigheter från 40 tuber per minut upp till 1000 tuber per minut.
Vi står till våra kunders tjänst, från rådgivning före försäljning, via produktion och leveranssystem till eftermarknadsförsäljning.
Vår affärsportfölj omfattar ett brett utbud av innovativa lösningar för användning inom livsmedels-, tandkräms-, kosmetik-, läkemedels- och industrisegmenten.
Vi strävar efter att kontinuerligt utöka vår produktportfölj och förbättra vår kapacitet för att möta våra kunders förändrade behov.
För mer detaljerad information om Norden och vår verksamhet, besök www.nordenmachinery.com.
Norden är en del av Coesia, en grupp innovationsbaserade företag inom industri- och förpackningslösningar med global verksamhet och huvudkontor i Bologna, Italien. Coesia är verksamt i 34 länder med 20 olika bolag och har över 8 000 anställda.
VI ERBJUDER
Ett intressant och utmanande arbete inom konstruktionsområdet - för dig som vill trivas och utvecklas i ett expansivt och tekniskt ledande maskintillverkningsföretag.
ROLL OCH UPPGIFTER
Som konstruktör för mekanisk konstruktion på Norden Machinery arbetar du med konstruktionsuppdrag för förpackningsmaskiner. Dessa innehåller avancerad mekanik med snabba mekaniska förlopp, styrsystem och servomekanik. Rollen innebär eget ansvar och självständigt arbete men också mycket samarbete med kollegor inom flera avdelningar på företaget.
Du bör vara högskole- eller gymnasieingenjör med erfarenhet av allmänna maskinkonstruktioner. Har du tidigare arbetat med förpackningsmaskiner är det ett stort plus, men du kan också ha arbetat med automat- eller verktygsmaskiner. Har du insikt i eller någon erfarenhet av verkstads-/monteringsarbete så är det meriterande.
Du har god erfarenhet av arbete i 3D-CAD och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Du är
Kreativ och uppfinningsrik som konstruktör och vill utvecklas inom yrket
Öppen och tycker om kontakt med andra människor
Självgående och har en förmåga att ta initiativ och att driva på
Flexibel, kan arbeta med flera uppgifter parallellt
Noggrann och har ett gott ordningssinne
Ansvarskännande och tycker om att samarbeta för att nå bästa lösning
INTRESSERAD?
Välkommen att kontakta gruppchefen på Konstruktion, Magnus Karlsson tel 0480-44 78 12, e-mail magnus.karlsson@nordenmachinery.se
eller Jenny Nikolausson Tyni, HR, via jenny.nikolaussontyni@nordenmachinery.se
.
Din intresseanmälan gör du via vår hemsida www.nordenmachinery.se
