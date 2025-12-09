Engagerad djurfantast sökes till drömjobb
2025-12-09
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Så har ännu av de där sällsynta möjligheterna öppnat sig, eller det är i vart fall så vi inbillar oss att du som läser denna annons ska tänka. För att underlätta för dig att avgöra om detta är en fantastisk möjlighet, så har vi tagit fram en lista där du enkelt kan stämma av om du är rätt för jobbet.
Fint väder är aldrig en ursäkt för att inte titta på film... om inte ett spel precis har dragit i gång på Fortnite.
En laggande spelkonsol får dig att se rött snabbare än en fortkörare i morgontrafiken.
Apropå film så är det överskattat med blodiga sekvenser. Hunger Games räknas självklart inte, eftersom den är bra.
Om du själv får avgöra så är du ändå relativt trevlig som person.
Hundar är alltid på plussidan. Om de skäller, tänker du "mer ljud, mer kärlek".
Att fixa med håret är något av din specialitet och du är definitivt bättre än Tildes mamma (vilket troligtvis de flesta är).
Du har ganska bra koll på att Fortnite är datorspel (i annat fall vet du hur du kan få fram infon via Google eller AI).
Vi söker just nu personliga assistenter till Tilde, som går på Malmö Folkhögskola med siktet inställt att läsa vidare på universitetet. Dina arbetsuppgifter är att hjälpa henne med allt från att fixa håret, bädda sängen, följa med till skolan eller hålla koll på tekoppen under en filmkväll. Vi söker dig som kan tänka dig att vara inhoppare när det blir luckor i schemat. Sugen på att arbeta mer? Det brukar sällan vara ett problem. Du kommer ingå i ett grymt team med 10 supertrevliga tjejer.
Ett tips inför en ansökan är att skriva ett personligt brev och berätta varför just du skulle passa för detta jobb.
Passen kommer vara framför allt vara förlagda dagtid och kvällstid, både under vardagar och helger. Vi söker en person för en tjänst 35 på 35% och en person som vill jobba som timmis.
Du behöver vara rökfri och älska djur, eftersom familjen utöver klassiska dammråttor, även har en dansksvensk gårdshund som uppskattar när även hon får vara med och busa. Det är bra om du inte får skakningar av att befinna dig på en skola, eftersom flera av passen kommer vara i skolmiljö. För att trivas behöver du vara lyhörd, trygg i dig själv och har bra energi. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som personlig assistent, utan vi lär ut det du behöver kunna. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Sylvia Holmqvist 0737064994 Jobbnummer
9634900