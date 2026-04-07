Energy & Revenue Analyst till Ellevio
Vill du vara med och forma framtidens energisystem genom datadriven analys? För Ellevios räkning söker vi dig som brinner för att kombinera din tekniska förståelse med ett affärsmässigt fokus för rollen som Energy & Revenue Analyst. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och arbetar med att leverera trygg och hållbar el till över en miljon kunder. Med fokus på att modernisera och framtidssäkra elnäten bidrar de till omställningen mot ett klimatsmart samhälle. För Ellevios räkning söker vi nu en konsult för ett uppdrag på cirka ett år i syfte att täcka vikariera under en föräldraledighet.
I rollen som Energy & Revenue Analyst kommer du att ansvara för att analysera energiflöden och relatera dessa till kostnader och intäkter i elnätet. Du blir en nyckelperson i Ellevios övergång till nya datastöd och spelar en central roll i att lyfta teamets analysförmåga. Du kommer att ingå i ett engagerat team där samarbete och kunskapsdelning står i fokus. Rollen och teamets arbete fokuserar på företagets processer för bokslut, affärsplanering och verksamhetsuppföljning. Dessa processer är av strategisk betydelse och kräver både ett administrativt sinne och en förmåga att se de större sammanhangen.
Ellevio sitter i moderna lokaler beläget på Valhallavägen nära Gärdet och de tillämpar en hybridpolicy som innebär viss möjlighet till distansarbete vid behov. Vi söker dig som kan börja uppdraget i juni och som har möjlighet att arbeta under cirka ett år. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och kommer att arbeta på uppdrag hos Ellevio.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Energy & Revenue Analyst kommer du bland annat att:
Analysera energiflöden och relatera dessa till kostnader och intäkter i elnätet
Hantera stora datamängder för att beräkna resultat utifrån kundstock och energivolymer
Beräkna prognos och affärsplan utifrån ex.vis tillväxt, användningsmönster, elmarknadspriser
Beräkna och rapporter bruttomarginal för elnätsverksamheten utifrån energivolymer vid månadsbokslut
Vi söker dig som
Har en avslutad akademisk examen inom ingenjörsvetenskap, industriell ekonomi eller liknande
Har en grundläggande ekonomisk förståelse, t.ex. kopplat till ekonomisk kalkyl, bokföring, uppföljning och affärsplanering
Har avancerade kunskaper i Excel
Har erfarenhet/kunskap av databearbetning och visualisering
Besitter mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av energibranschen
Erfarenhet av Python, SQL och/eller PowerBI
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Starkt eget driv och förmåga att arbeta självständigt
Lösningsorienterad och duktig på att samarbeta
Förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa frågor
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
