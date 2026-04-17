Energitekniker
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Vi är en kommun som med god och stabil ekonomi som grund och med invånarna i fokus arbetar aktivt med utveckling där målet är bästa möjliga verksamhet. Som arbetsgivare är vår styrka prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord.
Tekniska kontoret
Tekniska avdelningen/kontoret utvecklar och är förvaltare av kommunal egendom, fastigheter, skog och mark, gator och vägar samt kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar. Vi upprättar och ansvarar för kommunens investeringsbudget samt administrerar, planerar och beställer investerings- och underhållsinsatser på kommunens fastigheter, gator och parker. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samverkan, trygghet och framtidstro står i centrum.
Tjänsten som energitekniker innebär att på en övergripande nivå, strategiskt förvalta och optimera kommunens energianvändning för att säkerställa en effektiv användning av energi och bidra till kommunens lokala miljömål och klimatstrategier. Arbetet innebär även att stödja verksamheten med i administrativa arbetsuppgifter, kontroller tillsyn och rådgivning. Uppdrag från andra verksamheter inom organisationen kommer att förekomma.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Uppföljning av statistik varje månad, införande av uppgifter och energikontroll i Momentum.
Upprätta budget och fakturaunderlag i Momentum för el/fjärrvärme/vatten.
OVK-besiktningar, beställningar och framtagande av underlag till besiktningar.
OVK, större åtgärder vid underkända besiktningar.
Projektstöd för frågeställningar gällande VVS/styr och regler, utrustning och funktion.
Energieffektivisering, upprätta förslag och stöd vid utförande av åtgärder.
Medverka vid upphandlingar av ventilations-, rör-, OVK- och elleverantörer.
Upprätta underlag för fakturering till föreningar och företag, samt göra avstämningar för fjärrvärme-, el- och vattenförbrukning.
Kontroll och medverka till medverka vid utbyte av styr och reglerutrustning.KvalifikationerKvalifikationer
Slutförd teknisk utbildning inom fastighet/byggnation medinriktning VVS och styr- och regler eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Goda kunskaper i data (Excel och Word).
Kunna uttrycka dig i tal och skrift.
Körkort B.
Meriterande:
Erfarenhet av Momentum och Webport eller liknande program.
Erfarenhet av LOU (lagen om offentlig upphandling).
Både teoretiska och praktiska erfarenheter av utredningar, administration, VVS, samt styr och regler.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad.
Du har en naturlig förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer med verksamheter, politiker, konsulter och entreprenörer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På vår hemsida (https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html)
kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på vår hemsida (https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/insyn-och-rattigheter/gdpr.html)
om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter Support (https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/new).
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Anders Danielsson, Teknisk chef, 0240-660 194, anders.danielsson@smedjebacken.se
Anne-Marie Filppu, Facklig företrädare Vision, 0240-660172, anne-marie.filppu@smedjebacken.se
Arbetsplats
Malmgatan 14
777 81 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
