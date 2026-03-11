Energisk och driven säljare - deltid
2026-03-11
Vi söker Dig som är målinriktad och har driv och energi att sälja våra kvalitetsprodukter genom att uppsöka företag i Västmanlands län.
Du behöver ha B-körkort och egen bil. Erfarenhet av försäljning är inget krav, dock meriterande. Rätt personlighet och driv är viktigast i den här rollen.
Kanske studerar du och vill ha möjlighet till extra inkomst?
Vi söker dig som har ett trevligt sätt, är förtroendeskapande och framåt. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Då du kommer att utföra enklare montage, behöver du vara någorlunda händig.
Vi ser gärna att du vill arbeta 2-5 dagar per vecka
Provisionsbaserad lön. Du har stora möjligheter till en hög inkomst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: a.camilla.l@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Proaktivitet Lilla Åsby Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Swärd 073-410 14 05 Jobbnummer
9789465