Energikonsult
Sustera AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-08-04
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Är du en energikonsult med erfarenhet av beräkningar och samordning? Då kan du vara personen vi söker!
Vad innebär rollen?
Som energikonsult hos oss arbetar du i en rådgivande roll och är sakkunnig i energifrågor. Du hjälper våra kunder i både nyproduktion och befintliga byggnader med att kartlägga och effektivisera energiflöden. Du kan även arbeta med energiberäkningar för olika certifieringssystem som Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM.
Primära arbetsuppgifter:
➡️ Energiberäkningar
➡️ Energideklarationer
➡️ Energikartläggningar
Vi söker dig som
✅ Har erfarenhet som energikonsult, energiingenjör eller liknande
✅ Har arbetat med energiberäkningar och energieffektivisering
✅ Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Och det är meriterande om du
✅ Är certifierad energiexpert eller energikartläggare
✅ Har arbetat med Miljöbyggnad och BREEAM
Som person tror vi att du
✅ Trivs med frihet under ansvar
✅ Är nyfiken och vill utvecklas
✅ Söker en arbetsmiljö där du kan vara med och påverka
Varför välja Sustera?
Konsulten är hela vår verksamhet. Oavsett om du är inom fukt, energi, miljö eller besiktning, så utgör du och dina kollegor grunden för hela företaget. Vi är ett litet och familjärt företag där du har möjligheten att påverka ditt affärsområde och verksamhetens utveckling.
Vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och vårt team att utvecklas tillsammans. Hos oss har du goda möjligheter att forma din egen roll och till din hjälp har du såväl juniora som seniora kollegor. Utöver detta får du bland annat:
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Flexibla arbetsvillkor och hybridarbete
✅ Friskvårdsbidrag på 5 000kr via Benifex
✅ Väldigt förmånlig tjänstepension
✅ Privat sjukvårdsförsäkring
✅ Extra föräldraledighetspenning
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
📍 Placering: Gårdatorget 1, Göteborg 📅 Startdatum: Enligt överenskommelse ✉️ Kontakt: mikael.vikionkorpi@sustera.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053163-2130083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sustera AB
(org.nr 559202-3146), https://careers.sustera.com
Gårdatorget 1 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sustera Group Jobbnummer
10021427