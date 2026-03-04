Embeddedutvecklare (C/C++)
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett utvecklingsteam som tar fram mjukvara till industriella 2D/3D-kameror med inbyggd bildanalys. Rollen passar dig som vill arbeta nära hårdvara, skriva robust och underhållbar kod i C/C++ och bidra i ett moget arbetssätt med CI och tydliga utvecklingsflöden. Du samarbetar även med kollegor inom en större organisation där dokumentation och kommunikation sker på engelska.
ArbetsuppgifterUtveckla och underhålla embedded mjukvara för industriella 2D/3D-kameror med inbyggd analys
Arbeta i gemensamma sprintar och utvecklingsflöden enligt Scrum/Kanban
Bidra till automatiserade byggen och tester i CI-flöden
Samarbeta med teammedlemmar och intressenter där arbetet sker i verktyg som Jira, Git och Jenkins
KravMinst ett par års erfarenhet av C/C++ i embeddedmiljö
Vana att arbeta i team och leverera i gemensamma sprintar/flöden
Goda kunskaper i Git och modern versionshantering
Erfarenhet av automatiska byggen och tester/CI
Mycket god engelska i tal och skrift
MeriterandeEmbedded Linux med Yocto
FPGA-nära utveckling eller signalrelaterat arbete
Bildanalys, ML/AI "on edge" eller cybersäkerhet i embeddedSå ansöker du
Så ansöker du

Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
