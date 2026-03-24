Embeddedutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en del av en högteknologisk verksamhet inom försvarsindustrin där du arbetar med utveckling av avancerade embeddedlösningar för flygrelaterade system. Uppdraget är inriktat på presentations- och registreringssystem, med fokus på vidareutveckling, förvaltning och refaktorering i en komplex miljö där hårdvara och mjukvara samverkar tätt.
Du arbetar i ett mjukvaruteam som utvecklar och testar mjukvarukomponenter i ett delsystem som genererar cockpit HMI. Miljön omfattar specialframtagen hårdvara och mjukvara samt tekniska lösningar för grafik, video och systemnära funktioner. Här får du arbeta nära både målplattform, simulatorer och labbmiljöer tillsammans med erfarna kollegor i team som präglas av kvalitet, samarbete och teknisk höjd.
ArbetsuppgifterDesigna och realisera embeddedmjukvara.
Vidareutveckla, förvalta och refaktorera presentations- och registreringssystem.
Integrera och funktionstesta mjukvara på målplattformen i labb, simulatorer och riggar.
Vidareutveckla och anpassa testramverk samt arbeta med automatisering.
Genomföra kodgranskning och bidra till hög kodkvalitet.
Arbeta med kravanalys och omsätta krav till tekniska lösningar.
Portera, verifiera och dokumentera mjukvarufunktioner vid byte av mjukvaruplattform, exempelvis RTOS och drivrutiner.
Bidra i utveckling i mixade programspråk och operativsystem, både på host och target.
KravStor erfarenhet av att arbeta inom ett eller flera av följande områden: utveckling, test och optimering av inbyggda mjukvarusystem.
Erfarenhet av att arbeta i mixade datormiljöer som Linux, Unix och Windows.
Erfarenhet av agil utvecklingsmetodik, exempelvis Scrum eller Kanban.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Pascal och/eller ADA.
Kunskap om Embedded Linux.
Förståelse för hur ett RTOS fungerar.
Erfarenhet av skriptprogrammering, exempelvis Python eller Bash.
Kunskap inom DevOps.
Erfarenhet av Atlassians verktygssvit, exempelvis Jira och Confluence.
Kunskap om OpenGL, OpenGL ES, bildbehandling eller videoströmning.
Erfarenhet av säkerhetskritisk standard inom exempelvis flyg, automotive eller medicin.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7450518-1909459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
9815645