2025-12-30
Brinner du för att lösa tekniska utmaningar och vill vara med och forma framtidens inbyggda system? Då kan du vara just den som Nexer Engineering letar efter för långsiktiga och utvecklande uppdrag i Jönköping/Huskvarna. Tillsammans är vi i framkant och skapar innovativa lösningar för våra kunder, utvecklar oss själva och har riktigt kul på vägen!
Om Nexer Engineering
Inom affärsområdet Nexer Engineering samarbetar vi med branschledande företag och är specialiserade på produktutveckling och tillverkning. Vårt främsta fokus är på uppdrag inom bland annat försvarssektorn, där vi täcker kompetensområdena inom allt från embedded till produktnära mjukvaruutveckling.
Vi arbetar med långsiktiga uppdrag, och när du känner att det är dags för en ny utmaning så finns det goda möjligheter att växa vidare genom Nexer. Vi ger dig stöd och den kompetensutveckling som behövs för att kunna vidareutvecklas i den riktning som du vill.
Vem vi söker
För att lyckas i konsultrollen som embeddedutvecklare ser vi att du har minst fem års erfarenheter inom inbyggda system och utbildningsbakgrund inom Computer Science, Electrical Engineering eller liknande.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av inbyggda system
C
Linux
God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande:
C++, Python, Ada, Assembly
RTOS
FPGA/VHDL
Som konsult är du anställd av Nexer och har ditt hemmakontor hos oss i Jönköping, där dörren alltid står öppen för dig oavsett uppdragets placering.Publiceringsdatum2025-12-30Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och tycker att Nexer låter som rätt plats för dig? Då ser vi verkligen fram emot att läsa din ansökan! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Mer om Nexer som arbetsgivare
Jobbar du på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka.
Vår kultur
Vår vision är Promising future - det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg - framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Engineering AB
(org.nr 559394-9927)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Nexer Engineering Jobbnummer
9666058