Embedded-utvecklare med erfarenhet av C++
Gigstep AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-02
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Vi söker nu en embeddedutvecklare som vill arbeta med ett komplext och långlivat system där stabilitet, säkerhet och förutsägbarhet står i centrum. Rollen passar dig som trivs nära hårdvaran och som vill bidra till både förvaltning och kontrollerad modernisering av en befintlig plattform.
Du kommer att ingå i ett mindre team som arbetar med ett integrerat system där hårdvara, embedded mjukvara och användargränssnitt samverkar. Arbetet innebär både löpande utveckling och ett långsiktigt teknikskifte mot en modernare plattform.
I början ligger fokus på att sätta sig in i arkitektur, systemlogik och tekniska komponenter. På sikt får du ta större ansvar för olika delar av plattformen och bidra till utveckling, struktur och kontinuitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling och underhåll av embedded mjukvara i C/C++
Hårdvarunära programmering (drivrutiner, IO, interrupts, timing)
Arbete i realtidspräglade miljöer med höga krav på stabilitet
Vidareutveckling av systemets användargränssnitt
Integration mot externa enheter och system
Medverkan i design- och arkitekturfrågor
Dokumentation och kunskapsöverföring
Deltagande i ett kommande teknikskifte mot en Linux‐baserad plattform
För att du ska passa in i rollen bör du ha
Erfarenhet av embeddedutveckling i C/C++
Erfarenhet av hårdvarunära utveckling
Förståelse för system där stabilitet och determinism är centralt
Intresse för produkter med lång livslängd och tydlig teknisk struktur
Meriterande
Erfarenhet av realtidsmiljöer
Erfarenhet av Linux för embedded system, Yocto eller motsvarande
Erfarenhet av UI‐utveckling för embedded devices
Kunskap om säkerhet, certifikat eller kryptering
Erfarenhet av migreringsprojekt mellan olika plattformar
Dessutom ska du gilla stabilitet, långsiktighet och tekniskt djupa system. Du uppskattar att förstå helheten, arbetar strukturerat och trivs i miljöer där kvalitet och förutsägbarhet väger tyngre än snabba teknikskiften.
Låter det som att det är dig vi söker? KUL! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7385074-2082429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta
)
211 42 MALMÖ Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9989368