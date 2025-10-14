Embedded utvecklare
2025-10-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Embedded mjukvaruutvecklare: Tillsammans i ett team kommer du arbeta varierat med inbyggda system, primärt med att implementera funktioner i C eller C++, systemering, felsökning och verifiera systemen. Man jobbar mycket tvärfunktionellt tillsammans med elektronikutvecklare, testare, applikationsingenjörer. Utöver arbete med utveckling av våra system räknar vi med att du också vill bidra med förbättringar av vårt arbetssätt. 100% on location. Svara in med en tydlig lista i punktform på hur du uppfyller krav & meriternande, samt i vilket tidigare uppdrag. KRAV: *En civilingenjörsexamen inom data/elektronik eller motsvarande högskoleingenjörsexamen. *Har 8+ års erfarenhet av C/C++ och vill fortsätta utvecklas inom området. *Har goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kundkontakter förekommer på båda språken. *Du skall kunna felsöka och testa både på hård och mjukvarunivå. *Kan göra egna mätningar och enklare felsökning på kortnivå med mätinstrument. *Förståelse för mjukvarudrivna hårdvarukrav. Kunskap om Linux och SW applikationer i Linuxbaserade system *100% onsite Meriterande: *Har kunskap om realtidsoperativsystem. *Erfarenheter av GIT och DevOps *Erfarenhet av IAR Embedded Workbench eller Eclipse project tool. *Kunskap om radiokommunikation
Personlighet: *Ett stort personligt engagemang, är pro-aktiv och tar ansvar för dina uppgifter. *Har ett starkt teknikintresse och ständigt vill lära dig mer. *God pedagogisk förmåga för att kunna förmedla dina lösningar och kunskap. *Du är öppen och ärlig mot medarbetare och våra kunder samt att du litar på andras förmåga och respekterar tagna beslut. *Proaktiv och tar ansvar för tilldelade uppgifter *Utåtriktad och söker svar inom organisationen *Samarbete med teammedlemmar *Vi ser att du är strukturerad, gillar att jobba i team. Uppdraget kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För Uppdraget där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Uppdraget kan också innefatta resor till våra underleverantörer samt kunder både inom och utanför Sveriges gränser.
Sista ansökningsdagen: 2025-10-21
Samtliga ansökningar kommer granskas efter att annonsen har stängt och det är sedan först därefter som ni kommer få återkoppling på er ansökan.
Uppdragsperiod: 2025-11-01 till 2026-10-30 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440 Jobbnummer
9557025