2025-09-02
Brinner du för programmering och problemlösning? Söker du en mångsidig roll där du får utvecklas genom att ta ett stort ansvar och jobba med kundernas behov i centrum? Nu söker vi en Embedded Software Developer till WISI Norden!
OM WISI NORDEN
WISI Norden är ett litet företag med runt 20 anställda som ingår i den större koncernen WISI Group. I Linköping utvecklar vi huvudcentraler för video- och TV-distribution. Våra produkter behandlar stora mängder data ute i stadsnät och anläggningar över hela världen. Vi möjliggör professionell TV-distribution genom olika teknologier såsom optik, radio, kryptering och komprimering.
I Linköping utvecklar vi både mjukvara och hårdvara. Vi är stolta över att vara delaktiga i hela design- och livscykeln för våra produkter!
OM ROLLEN
WISI Norden förstärker nu sina R&D-resurser för att svara upp mot den teknikutveckling som sker. Produkterna blir allt mer avancerade och i Linköping utvecklar man både mjukvara och hårdvara.
Nu söker vi en Embedded Software Developer som kan stärka upp utvecklingsteamet. Vi söker en initiativtagare som kan driva utvecklingen framåt tillsammans med sina arbetskamrater. Du kommer ingå i ett högpresterande och trevligt R&D-team där du jobbar i utvecklingsprojekt tillsammans med andra. Du kommer också få goda möjligheter att påverka din roll och utvecklas genom att ta ett stort eget ansvar. Eftersom WISI Norden är ett globalt företag kommer du arbeta med både kollegor, kunder och användare från olika delar av världen varje dag.
I rollen som mjukvaruutvecklare kommer du:
Utveckla nya produkter och funktionalitet för professionellt bruk
Designa och implementera mjukvara för inbyggda Linux-system
Programmera i C
Få återkoppling direkt från kunder och felsöka eventuella problem
VEM ÄR DU?
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. Vi söker dig som är nyfiken, driven och engagerad. Du har ett stort intresse för problemlösning och för att leverera resultat. Du har också ett genuint intresse för teknik och programmering samt brinner för att lära dig nya saker och utvecklas inom området.
Du känner dig bekväm med att arbeta självständigt men trivs också bra i ett sammansvetsat team. Du är själv med och påverkar vad du ska fokusera på, varvid det är viktigt att du är bra på att driva ditt eget arbete framåt. Du trivs också bra med att hjälpa kunder och drivs av att lösa deras problem på bästa sätt.
Utöver det ser vi att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område
Kan programmera i C, C++ eller liknande språk
Behärskar svenska och engelska väl
Om du dessutom har erfarenhet av processning, standarder och protokoll för video samt byggsystem i Yocto ses det som ett stort plus då det kommer ingå i rollen.
Låter rollen som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placering: På WISI Nordens kontor i Mjärdevi, Linköping.
