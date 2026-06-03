Embedded Software Developer
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du ett starkt intresse för mjukvaruutveckling och brinner för att lösa tekniska utmaningar? Nu söker vår kund inom elektronik- och automationsföretag en Embedded Software Developer till deras R&D-avdelning i centrala Göteborg. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som Embedded Software Developer kommer du att utgå från kundbolagets kontor beläget i centrala Göteborg. I rollen kommer du att vara en viktig del av ett dedikerat utvecklingsteam om 8 medarbetare som ansvarar för att utveckla och underhålla produkter inom företagets produktportfölj. Du får arbeta med spännande projekt och har möjlighet att påverka både design, arkitektur och funktionalitet i produkterna.
Du kommer till en miljö som präglas av kunskapsdelning, samarbete och teknisk nyfikenhet. Här uppmuntras du att fortsätta utvecklas som mjukvaruutvecklare samtidigt som du bidrar med egna idéer och driver förbättringar inom både produkter och arbetssätt. Kundbolaget erbjuder en flexibel arbetsmiljö, korta beslutsvägar och konkurrenskraftiga villkor.
ARBETSUPPGIFTER:Delta i utvecklingsprojekt inom mjukvaruutveckling.
Bidra till specifikationer och tekniska diskussioner med kollegor och kunder.
Utveckla mjukvaruarkitektur och implementera lösningar i C/C++ och Qt/QML.
Delta i kodgranskningar, testning och validering.
Förbättra och optimera rutiner, processer och utvecklingsflöden för kontinuerlig utveckling.
Arbeta med både nya och befintliga system för att säkerställa kvalitet, funktionalitet och långsiktig underhållbarhet.
VI SÖKER DIG SOM:Har en kandidat eller masterutbildning inom Datateknik eller motsvarande.
Har erfarenhet av mjukvaruutveckling i något modernt programmeringsspråk eller ramverk.
Har goda kunskaper inom C/C++.
Har erfarenhet av Linux som utvecklingsmiljö.
Har god kunskap om Git och moderna utvecklingsflöden.
Har förståelse för systemutveckling, kvalitetssäkring, testning och underhållbar kod.
Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift, då båda språk används internt och externt.
Vidare tror vi att du:
Är ödmjuk och prestigelös i ditt sätt att arbeta.
Bidrar till en positiv och lärande kultur.
Har en stark vilja att fortsätta utvecklas som mjukvaruutvecklare.
Är nyfiken på ny teknik och engagerad i teknisk utveckling.
Trivs med problemlösning och tekniskt utvecklingsarbete.
Bidrar med nya idéer och ett mindset präglat av kontinuerliga förbättringar.
Kan använda moderna utvecklingsverktyg effektivt, inklusive AI-baserade verktyg där det är relevant.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:Qt/QML.
Jenkins.
OpenEmbedded.
Linux kernel-konfiguration.
Kommunikationsprotokoll såsom TCP/IP, CAN eller Modbus.
Den marina industrin.
Har hobbyprojekt, open source-bidrag eller annan teknisk kreativitet.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi tror att du är en person som kombinerar teknisk kompetens med samarbetsförmåga, nyfikenhet och driv. Du trivs med att ta initiativ, utveckla både dig själv och dina kollegor samt bidra till teamets långsiktiga framgång.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett långsiktigt uppdrag där du blir anställd direkt av vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, 100%
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9946678