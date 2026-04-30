Embedded Ingenjör Automotive

Konsultia AB / Datajobb / Göteborg
2026-04-30


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Konsultia AB i Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Alingsås, Borås eller i hela Sverige

Om kundföretaget

Vi på Konsultia AB har ett stort inflöde av uppdrag från våra Automotive kunder i Göteborg.
Vill du vara med att bygga framtidens modernaste fordon? Passa på att sök nedan spännande tjänst.

Arbetsuppgifter
• Design och utveckling av invertersystem
• Kravinsamling (requirement elicitation) och kravhantering
• Nedbrytning av systemkrav till detaljerade tekniska specifikationer
• Samordning och kommunikation med intressenter och leverantörer
• Arbete med systemsäkerhet enligt gällande standarder
• Stöd i leverantörskontakter och teknisk uppföljning

Profil
Vi tror att du har:
• Kandidatexamen inom elektroteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av kraftelektronik, både hårdvara och mjukvara
• Kunskap inom elektriska drivsystem
• Erfarenhet av kravhantering och systemutveckling
• Förståelse för funktionell säkerhet enligt ISO 26262 samt ASPICE
• Erfarenhet av MATLAB/Simulink
• Goda kunskaper i C och C++
• Erfarenhet av CarWeaver eller liknande verktyg är meriterande

Övrig information

Urval sker löpande

Om företaget
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.

Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Konsultia AB (org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta)
415 02  GÖTEBORG

Kontakt
Anna Jalvemyr
anna.jalvemyr@konsultia.se

Jobbnummer
9884805

Prenumerera på jobb från Konsultia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Konsultia AB: