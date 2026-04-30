Embedded Ingenjör Automotive
Konsultia AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Göteborg
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi på Konsultia AB har ett stort inflöde av uppdrag från våra Automotive kunder i Göteborg.
Vill du vara med att bygga framtidens modernaste fordon? Passa på att sök nedan spännande tjänst.Arbetsuppgifter
• Design och utveckling av invertersystem
• Kravinsamling (requirement elicitation) och kravhantering
• Nedbrytning av systemkrav till detaljerade tekniska specifikationer
• Samordning och kommunikation med intressenter och leverantörer
• Arbete med systemsäkerhet enligt gällande standarder
• Stöd i leverantörskontakter och teknisk uppföljning Profil
Vi tror att du har:
• Kandidatexamen inom elektroteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av kraftelektronik, både hårdvara och mjukvara
• Kunskap inom elektriska drivsystem
• Erfarenhet av kravhantering och systemutveckling
• Förståelse för funktionell säkerhet enligt ISO 26262 samt ASPICE
• Erfarenhet av MATLAB/Simulink
• Goda kunskaper i C och C++
• Erfarenhet av CarWeaver eller liknande verktyg är meriterande
Övrig information
Urval sker löpandeOm företaget
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Kontakt
Anna Jalvemyr anna.jalvemyr@konsultia.se Jobbnummer
9884805