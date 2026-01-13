Embedded Developer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett embeddedteam som utvecklar lösningar kring FPGA:er med inbyggda processorer. Fokus ligger på hårdvarunära mjukvaruutveckling i C/C++, med möjlighet till inslag av firmwareutveckling i VHDL. Arbetet sker nära hårdvaran och omfattar utveckling, test och verifiering i en tekniskt avancerad miljö med realtidskrav.
ArbetsuppgifterImplementera kontrollogik och kalibreringsfunktioner i mjukvara och firmware med realtidskrav.
Arbeta med dokumentation, testning, integration och verifiering av funktioner.
Utföra labbarbete nära hårdvaran för felsökning och validering.
Underhålla och felsöka både nya och befintliga funktioner.
Samarbeta i ett agilt team med gemensamt ansvar för leveranser och tidplaner.
KravMinst 3 års erfarenhet av hårdvarunära embeddedprogrammering.
God kunskap i C++ och C.
Förståelse för FPGA:er (eller motsvarande) och hur det påverkar design och kravställning.
Erfarenhet av VHDL.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeGrundläggande kunskaper i Python och/eller Matlab.
Erfarenhet av att arbeta i agila team.Så ansöker du
