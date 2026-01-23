Emballerare sökes

Prowork Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm
2026-01-23


Vi söker en noggrann och praktiskt lagd emballerare till vår kund. Kunden är världsledande inom tillverkning av bakugnar och har sin verksamhet i Upplands Väsby.
Detta är en tjänst på heltid med start omgående.


Publiceringsdatum
2026-01-23

Dina arbetsuppgifter
Paketera och emballera ugnar, värmesektioner och andra produkter
Kontrollera produkter för synliga skador, repor eller andra avvikelser
Se till att rätt arbetsunderlag finns (arbetskort, checklistor, order)
Transportera färdiga produkter till utleverans
Rapportera utfört arbete digitalt i affärssystemet Monitor

Ansvar:
Följa arbetsrutiner och flödesschema
Rapportera avvikelser till närmaste chef
Sköta utrustning enligt givna instruktioner

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med praktiskt arbete
Kan följa rutiner och instruktioner
Har truckkort

Erfarenhet från produktion eller emballering är meriterande men inget krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Kontakt
Thomas Conrad
thomas.conrad@prowork.se

Jobbnummer
9701745

