Emballerare sökes
Prowork Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm
2026-01-23
Vi söker en noggrann och praktiskt lagd emballerare till vår kund. Kunden är världsledande inom tillverkning av bakugnar och har sin verksamhet i Upplands Väsby.
Detta är en tjänst på heltid med start omgående. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Paketera och emballera ugnar, värmesektioner och andra produkter
Kontrollera produkter för synliga skador, repor eller andra avvikelser
Se till att rätt arbetsunderlag finns (arbetskort, checklistor, order)
Transportera färdiga produkter till utleverans
Rapportera utfört arbete digitalt i affärssystemet Monitor
Ansvar:
Följa arbetsrutiner och flödesschema
Rapportera avvikelser till närmaste chef
Sköta utrustning enligt givna instruktioner
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med praktiskt arbete
Kan följa rutiner och instruktioner
Har truckkort
Erfarenhet från produktion eller emballering är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9701745