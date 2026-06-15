Elvinas Hemtjänst
Asal Multiservice AB / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asal Multiservice AB i Gävle
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Kunderna som du möter under din arbetsdag har behov av hjälp och stöd i sin vardag för att kunna bo hemma. Det innebär hjälp med personlig hygien, matlagning städ och tvätt inköp och social aktivitet. Vi arbetar efter en genomförandeplan som är individuell. En viktig arbetsuppgift är att dokumentera, något du förväntas göra i slutet på varje arbetspass. Därför är det viktigt att du har god kunskap i svenska språket.
Vi söker engagerade och flexibla medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vem är du?
För oss är det viktigt att våra vårdtagare känner trygghet. Vi ser därför att du är hjälpsam, hänsynstagande och ansvarsfull. Ett trevligt bemötande är en självklarhetKvalifikationer
Vi vill att du har examen från vård-och omsorgsprogrammet alternativt att du har lång dokumenterad erfarenhet inom vården
B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Tjänsterna kommer till en början vara timanställning.
Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tar enbart mot ansökningar via e-post: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: rekrytering@elvinas.se Arbetsgivare Asal Multiservice AB
(org.nr 559047-8995) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elvinas Hemtjänst Jobbnummer
9964878