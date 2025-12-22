Eltekniker
MittSverige Vatten & Avfall AB / Elektrikerjobb / Sundsvall Visa alla elektrikerjobb i Sundsvall
2025-12-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MittSverige Vatten & Avfall AB i Sundsvall
Din nya arbetsplats
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord mod, öppenhet och helhetssyn ska alltid genomsyra verksamheten.
Affärsområde vatten och avlopp ansvarar för att majoriteten av invånarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner alltid har tillgång till rent vatten, och att våra älvar, sjöar och hav är skyddade mot föroreningar. Vi löser samhällets behov av vattentjänster med inriktning på hög leveranssäkerhet och samhällsnytta i dialog med vår omgivning.
Våra anläggningar består i huvudsak av produktion- och distributionsanläggningar för dricksvatten, samt reningsverk med tillhörande pumpstationer för rening av vårt avloppsvatten. Tjänsten ingår i enheten El & Automation som idag består av 12 medarbetare inklusive driftchef. Enheten ansvarar för drift och underhåll av el, kommunikation, process- och automationssystem.
Så här bidrar du i rollen som Eltekniker
Som eltekniker hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa driften av våra anläggningar. Du ansvarar för underhåll och utveckling av el- och kommunikationssystem och deltar i besiktningar samt egenkontroller. I rollen ingår även installation, felsökning och service av el- och automationssystem för att våra processer ska fungera effektivt och säkert. Beredskapstjänstgöring kan förekomma, vilket innebär att du bidrar till att upprätthålla en trygg och stabil drift dygnet runt.Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är en problemlösare med ett strukturerat arbetssätt och som ser positivt på utveckling. Du är självgående i ditt arbete och har en god förmåga att samarbeta både internt och externt. Din flexibilitet och vilja att bidra till förbättringar gör dig till en värdefull del av vårt team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, men följande krav och meriter är viktiga för rollen:Skallkrav:
- Du är utbildad inom el.
- Du har tidigare arbetat som eltekniker inom processindustrin, alternativt har likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
- B-körkort är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Utbildning inom besiktning.
- Erfarenhet av kommunikation inom data, radio, installation och programmering.
- Kunskaper i ritningsverktyg som AutoCAD.
Om rekryteringsprocessen
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras före beslut om anställning.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/58". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MittSverige Vatten & Avfall AB
(org.nr 556661-8756) Arbetsplats
MittSverige Vatten & Avfall Kontakt
Magnus Lidström 0702693366 Jobbnummer
9658483