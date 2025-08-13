Eltekniker
2025-08-13
Tidaholms Träcenter (TTC) - en del av Nobia
Plats: Tidaholm
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Anställningsform: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning

Publiceringsdatum
2025-08-13

Om företaget
Tidaholm Träcenter är en underleverantör till Nobia i Jönköping och specialiserar sig på tillverkning av komponenter och målade detaljer. I vår fabrik i Tidaholm tillverkar, ytbehandlar, monterar och levererar vi produkter med hög kvalitet. Med över 100 års erfarenhet i branschen och cirka 100 medarbetare är vi en stabil och engagerad aktör inom svensk träindustri.Om tjänsten
Som Eltekniker hos oss får du ett stort ansvar för att säkerställa att vår produktionsutrustning fungerar pålitligt, säkert och effektivt. Du arbetar med både förebyggande och avhjälpande underhåll och är ett tekniskt stöd till våra reparatörer vid svårare felsökningar.
Du deltar även i förbättringsprojekt, nyanskaffning av utrustning och uppföljning av underhållsrelaterade mål. Arbetet sker i nära samarbete med underhållsteamet, produktionen och eldriftledare. Du är en viktig kugge i vår tekniska utveckling.
Vi söker dig som:
Planerar att ansvarar för förebyggande elunderhåll
Stöttar reparatörer vid felsökning av elektriska problem
Ansvarar för dokumentation, reservdelar, mjukvaror och backuper kopplade till elteknik
Kan läsa, förstå och följa upp haverirapporter
Deltar aktivt i förbättringsarbete inom produktionen
Medverkar vid nyanskaffning av utrustning
Arbetar med målstyrning och följa upp nyckeltal (KPI:er) kopplade till elteknik
Säkerställer att våra maskiner uppfyller gällande elföreskrifter i samarbete med elansvarig
Är elteknisk representant i tvärfunktionella team.Kvalifikationer
Gedigen och bred elteknisk kompetens
God förståelse för underhållsekonomi i tillverkningsindustri
Förmåga att analysera och arbeta strukturerat
Erfarenhet av reservdelshantering och dokumentation
Förmåga att följa säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler
Goda kunskaper i Officepaketet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från liknande tjänstemannaroll inom industri
Kunskaper i underhållssystem (API eller liknande)
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Serviceinriktad: Du har ett starkt kundfokus, är lösningsorienterad och trivs med att hantera vardagens utmaningar.
Ansvarstagande: Du samarbetar väl med kollegor, leverantörer och övriga intressenter, och bidrar aktivt till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Strukturerad: Du arbetar både proaktivt och reaktivt, god överblick över elrelaterade arbetsuppgifter och underhållsbehov, samtidigt som du har förståelse för relevanta processer, rutiner och styrande regelverk.
Vem är du?
Du är en lösningsorienterad och drivande person med ett naturligt ledarskap. Du skapar engagemang genom ditt sätt att kommunicera och motivera andra. Du trivs med utmaningar och har en stark vilja att bidra till utveckling och förbättring - både i teamet och verksamheten.
Du kommer att rapportera till chefen för Underhåll. Ni kommer att vara ett team på ca 10 personer. Så ansöker du
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv. Eftersom kvinnor är underrepresenterade i vår produktion ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Ansök senast 31 augusti.
Kontakt för jobbet:
Henrik Lindgren, Flödeschef
0735 979 149 henrik.lindgren@nobia.com
Facklig kontakt :
Representanter från Unionen finns på arbetsplatsen.
Kontaktuppgifter lämnas på begäran ut via vår växel 0502-170 00 unionen@nobia.com

Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
