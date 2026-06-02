Elschemadesigner till avancerade flygsystem i Linköping
2026-06-02
Vi söker en Elschemadesigner till vår kund i Linköping. I rollen får du arbeta med utveckling och design av komplexa elsystem för både befintliga och framtida flygplattformar. Du blir en del av en tekniskt avancerad verksamhet där samarbete och systemförståelse är centrala.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som Elschemadesigner ansvarar du för att ta fram och utveckla system- och kopplingsscheman samt tillhörande dokumentation. Arbetet sker i nära samverkan med flera tekniska discipliner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Design av system- och kopplingsscheman, främst i Siemens Capital
Framtagning av 2D-ritningar och teknisk dokumentation
Samarbete med systemingenjörer och andra konstruktionsområden för systemintegration
Deltagande i studier kopplade till ny funktionalitet och konceptutveckling
Support till produktion samt till kunder i operativ drift
Du arbetar med komplexa elsystem där krav på noggrannhet och efterlevnad av regelverk är höga. Rollen innebär även att bidra till integrering av elsystem med andra system, exempelvis hydraulik, luftsystem och övriga installationer.
Team och samarbete
Du ingår i ett team om cirka 10 personer och arbetar nära kollegor inom elinstallation, systemintegration och andra konstruktionsdiscipliner. Rollen innebär breda kontaktytor inom organisationen.
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom el eller elektronik, exempelvis högskole- eller YH-utbildning
Minst ett års relevant arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion, elkraft, systemdesign eller schemaritning
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i 2D-CAD
Meriterande:
Erfarenhet av Siemens Capital
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider 7:30-16:30 med flextid
Ort: Linköping (arbete på plats)
Omfattning: Heltid, tillsvidare
