Elmontör till Solna
2025-08-20
Om jobbet
Är du en händig och praktiskt lagd person som är intresserad av varierande arbetsuppgifter? Då är det här jobbet för dig!
Arbetsbeskrivning Tjänsten som elmontör innebär mekanisk montering med pneumatik samt montering och dragning av kablage. Du ska vara kvalitetsfokuserad och väldigt noggrann, dessutom har du god förståelse av teknik och montering samt läsa, förstå och följa instruktioner. Du har Disciplin och är stresstålig samt kan arbeta självständigt och strukturerat. Du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde. Du får en ordentlig introduktion av andra erfarna kollegor, vilket ger dig en trygg start. Du kommer även att få möjligheter att utbildas i företagets produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
Montering och EL
Mekanisk och pneumatisk montering förekommer
Arbeta med legotillverkning av kundanpassade produkter
Arbetstiden är på heltid och dagtid måndag-fredag, med möjlighet till flextid. övertid kan förekomma.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från tillverkningsbranschen. Har du tidigare arbetat med EL, pneumatik, mekanisk montering, elskåpsmontör eller legotillverkning så är det ett stort plus. Du brinner för teknik och tillverkning och som värdesätter kvalitet framför kvantitet på arbetsplatsen. Du är en person som tar initiativ och ser vad som behöver göras. Du har grundläggande datakunskaper och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Utbildningsbakgrund
Gymnasiekompetens med utbildning inom industri, CNC eller motsvarande teknisk utbildning är meriterande.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi, HR och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
