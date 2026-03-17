Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är en självklar del av Härnösand. Det är vi som levererar värme, vatten, el och tar hand om återvinningen. Vi producerar grön el via våra vindkraftverk och vårt kraftvärmeverk som drivs av biobränsle och vi tar även en aktiv roll i lokalsamhället och gör insatser inom exempelvis skola och integration.
Vi söker en elmontör med god social förmåga
Vill du arbeta med det som bokstavligen håller samhället i gång? Vi söker nu en elmontör som vill vara med och säkra elnät och gatubelysning i Härnösand. Ett varierande och självständigt arbete där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus.
Som elmontör hos oss kommer du ha arbetsuppgifter där du i huvudsak ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen samt den dagliga felavhjälpningen på elnätet. Du kommer även att vara delaktig i underhålls- och investeringsprojekt. Allt i vårt arbete präglas av högt säkerhetstänk, från planering till genomförande och vi strävar efter att vara en öppen och välkomnande arbetsplats.
Som en del av HEMAB är du med och driver samhällsviktig infrastruktur. Här jobbar vi, tillsammans med våra kollegor på Fjärrvärme, Vatten, Återvinning och inom förnybar energi, med verksamheter som är avgörande för Härnösands utveckling.
Om jobbet
Den dagliga planeringen lägger du upp själv, med stöd av arbetsledare och arbetsgrupp. Du kommer att ha en omväxlande vardag och kan förvänta dig en mångsidig roll där direktkontakt med projektledare, kommunen och medborgare förekommer.
Som elmontör på HEMAB ingår du i en arbetsgrupp av erfarna och kunniga kollegor där säkerhetstänket är högt. Du kommer att arbeta i grupp, men även ensamarbete ingår utifrån vad arbetsförhållande, elsäkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter medger. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
I dina uppgifter kommer det ingå:
• Drift, underhåll och felavhjälpning inom gatubelysning, inklusive rapportering och fakturaunderlag gatubelysning
• Drift och underhåll av våra kunders anläggningar såsom ställverk och reservkraft
• Förebyggande och avhjälpande underhåll och driftarbete i elnätet 0,4kV-145kV
• Ny- och ombyggnad av elnätet 0,4kV-12kV
• Tillsyn och skötsel av ställverk och stationer 12kV-145kV
• Redovisning, egenkontroll och administration av arbetet
Om dig
Med ditt stora engagemang och din goda sociala förmåga tar du gärna egna initiativ med en positiv inställning till arbete och kollegor. Du är en person som har lätt för att arbeta i grupp och samtidigt upprätthåller god service och kvalité i ditt arbete med ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som har elteknisk utbildning på minst gymnasienivå, YH-utbildning eller liknande. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som elinstallatör eller distributionselektriker.
Grundläggande datakunskap, B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är krav.
Ansökan och frågor
Befattningen är en tillsvidaretjänst vid affärsområde Elnät, med sex månaders provanställning
Tillträde efter överenskommelse.
Nyanställningsundersökning inklusive drogtest är obligatoriskt i rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar kollektivavtal BÖK Energi.
Du är välkommen att ansöka via formuläret längst ner på denna sida.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Jonas Björndal, Entreprenadschef, 073-811 05 69, Jonas.bjorndal@hemab.se
Sista ansökningsdag är 7 april. Vi gör löpande urval, så ansök redan idag!
Facklig representant
SEKO: Erik Olofsson, 0611-55 75 00, erik.olofsson@hemab.se
Kommunal: Kenneth Genberg, 0611-55 75 00, kenneth.genberg@hemab.se
Om HEMAB
På Härnösand Energi & Miljö AB - HEMAB - vill vi ligga i framkant när samhället utvecklas och förutsättningar förändras både plötsligt och över tid. Våra uttalade mål är att vara en attraktiv, säker arbetsplats fylld med kreativitet och nytänkande - samt att vi bidrar till ett hållbart Härnösand man vill leva i och besöka. Verksamhetens grund vilar på personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan - och att varje medarbetare agerar i enlighet med våra ledord: Öppenhet, respekt, ansvar, delaktighet och professionalitet.
Om Härnösand
Havet i staden
Här skär havet rakt genom stadskärnan och vattnet, sjöfarten och båtlivet präglar livet och platsens atmosfär.
Skaparkraften
Härnösand drivs av innovativa entreprenörer, ett rikt kulturliv och en bubblande skaparlust i föreningar och hos människor.
Gemenskapen
Det nära och småskaliga livet skapar en stark gemenskap och ett gott värdskap.
Världsarvsnaturen
Härnösand är en del av Höga Kusten och landhöjningens dramatiska spår ger storslagna naturupplevelser i hela kommunen. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösand Energi & Miljö AB
