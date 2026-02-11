Elmontör
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2026-02-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och noggrann Elmontör. Som Elmontör kommer du att spela en avgörande roll i vårt arbete med att säkerställa att våra elektriska installationer utförs med högsta precision och kvalitet. Vi letar efter en person som är tekniskt kunnig och har en passion för elarbete, samt som trivs med att arbeta i en miljö där detaljer och noggrannhet är av största vikt.
Om rollen
I rollen som Elmontör kommer du att arbeta med att installera elektriska system och komponenter. Du kommer att läsa och tolka ritningar för att säkerställa att varje installation följer gällande standarder och specifikationer. Tjänsten kräver ett nära samarbete med andra tekniker och teammedlemmar för att uppnå gemensamma mål och säkerställa en smidig arbetsprocess. Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Elmontör krävs följande kvalifikationer:
• Utbildning inom el är ett krav.
• Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar.
• Noggrannhet och ett öga för detaljer.
• En samarbetsvillig inställning och god kommunikationsförmåga.
• Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Installation av elektriska system och komponenter enligt ritningar och specifikationer.
• Utföra felsökningar och åtgärda eventuella problem som uppstår.
• Dokumentera arbetsprocesser och rapportera avvikelser.
• Arbeta nära andra teammedlemmar för att säkerställa en effektiv och säker arbetsmiljö.
Om dig
Vi tror att du som söker är en person som drivs av att utföra ett bra arbete med hög kvalité. Du är flexibel och hjälpsam, och har en yrkesstolthet som gör att du alltid strävar efter att bli bättre på det du gör. Hos oss kommer du att vara en del av ett team som arbetar hårt för att nå gemensamma mål.
Upptäck möjligheterna och utveckla din karriär hos oss! Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet. Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet. Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9737037