Elkraftstekniker inriktning belysning
2025-10-30
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du vara en viktig del av energiomställningen och resan mot ett fossilfritt liv? Vill du även vara med och lysa upp Sverige - på riktigt? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Nu söker vi en Tekniker till vår belysningsverksamhet i Västernorrland!
Affärsområde Belysning är en rikstäckande och en ledande inom belysning i Sverige. Vi skapar energieffektiva helhetslösningar som gör skillnad - från vägbelysning till ljussättning av byggnader, broar, träd och monument. Vårt arbete bidrar till tryggare, vackrare och mer hållbara miljöer. Vår företagskultur präglas av entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en målstyrd och projektorienterad organisation, där säkerheten alltid prioriteras!
Belysningsavdelningen Södra Nord sträcker sig från Västernorrland till Gävleborg och har som mål att vara den självklara partnern för kommuner och Trafikverket, men även för byggsektorn och privata aktörer i regionen.
Din roll som Elkrafttekniker inom belysning:
Som Elkraftstekniker inom belysning kommer att arbeta med underhåll, felsökning samt om- och nybyggnation av utomhusbelysning och belysningsanläggningar. Rollen innefattar även andra elinstallationer såsom laddinfrastruktur, effektbelysning, farledsbelysning och tekniklösningar i offentliga miljöer.
Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete där du har möjlighet att påverka både innehåll och planering av dina arbetsdagar. Som Elkraftstekniker kommer du att ha ett nära samarbete med våra kunder och vara en nyckelperson i att analysera och lösa tekniska utmaningar - allt för att skapa en trygg och välbelyst omgivning för samhället.
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-10-30Profil
Vi söker dig som tar stort ansvar när det gäller kvalitet och resultat, då du kommer att vara en nyckelperson i vårat team samt mot våra beställare. Att arbeta säkert i alla moment är en självklarhet för dig och du samarbetar väl med både kollegor och kunder.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi tror att du som söker har:
Teknisk utbildning på gymnasialnivå (gärna inom el/elkraft)
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet
B-körkort. BE och C-körkort är meriterande.
God IT-vana.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Vi ser gärna att du även har
Erfarenhet av elinstallation, belysningsteknik och arbetsledning.
Utbildning för ESA och Arbete på väg.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Sollefteå, Kramfors, Sundsvall eller närområden.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterande chef Ronny Andersson 072 202 34 53. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Elnoosh Farhoudfar, elnoosh.farhoudfar@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Magnus Tjergefors (Ledarna), Jonas Lind (Unionen), Torbjörn Blom (Akademikerna) samt Robert Lönnqvist (SEKO). Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Välkommen med din ansökan senast den 19 november, 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald.
