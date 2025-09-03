Elkraftskonsult - Uppsala
IC Energy AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2025-09-03
Vill du vara med och bygga framtidens energisystem? Hos oss på ic.energy får du möjligheten att arbeta i spännande och komplexa uppdrag inom elkraft - tillsammans med kunniga kollegor och i en kultur där gemenskap och engagemang är självklart. Vi söker nu fler elkraftskonsulter i olika roller som vill bidra till Sveriges energiomställning och samtidigt växa med oss.
Om rollen och dig Som elkraftskonsult hos oss får du en nyckelroll i projekt som stärker och utvecklar Sveriges elnät och energiinfrastruktur. Du kan komma in som projektledare, projektingenjör, beredare, byggledare, byggkontrollant, kontrollanläggningsingenjör eller besiktningsman - vi har behov av flera kompetenser och matchar uppdragen efter din bakgrund och erfarenhet. Har du erfarenhet från spänningsområde 130-400 kV är det särskilt meriterande.
Vilka är vi och varför ska du välja oss? Vi är ett konsultföretag med teknikkonsulter som har spetskompetens inom energi, bygg och stadsutveckling. Vi motiveras extra mycket av projekt som har betydelse för vår framtid. Hos oss hittar du engagerade och smarta kollegor som bildar en stark och omtänksam gemenskap. Hos oss är det roligt att jobba och inte nog med det så har vi såklart också särskilt bra villkor i form av bra löner, flexibilitet, friskvårdsbidrag, tjänstepension, sjukförsäkring och roliga aktiviteter. Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi verkar i uppdrag på väst- och östkusten. Vi har kontor i Mölndal, Oskarshamn, Lund och planerar även i Uppsala. Vi har påbörjat en spännande resa som vi gärna vill ha dig med på!
Ansökan: Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Sista ansökningsdag är den 28 september 2025, men rekrytering kommer ske löpande. Har du frågor om tjänsten? Kul! Hör av dig till hr@icenergy.se
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
För frågor kring tjänsten kontakta Mattias Elmquist Runevad på mattias.runevad@icenergy.se
eller ring 073 184 76 52. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IC Energy AB
(org.nr 559129-1454), https://icenergy.se Jobbnummer
9490973