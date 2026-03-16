Elkraftsingenjör sökes!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Sandviken Visa alla elektronikjobb i Sandviken
2026-03-16
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Sandviken
, Gävle
, Hedemora
, Avesta
, Falun
eller i hela Sverige
Vår kund är ett framstående energibolag som utmärker sig med en stöttande kultur, där teknisk expertis möter social förmåga. Här får du en unik möjlighet till långsiktig utveckling och att bidra till samhällsviktig infrastruktur i en dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som Elkraftsingenjör kommer du att arbeta brett med elnätet, från långsiktig nätutveckling och kapacitetsanalys till operativ problemlösning och kvalitetssäkring. Du agerar som en strategisk teknisk brygga och stöttar både projektörer och driftpersonal i ett team om sju medarbetare.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en unik möjlighet till långsiktig karriärutveckling. Du får gedigen introduktion och mentorskap från erfarna kollegor i en öppen och stöttande arbetsmiljö, samt flexibla arbetsförhållanden med möjlighet till hybridarbete.Du får stödet och coachningen från Academic Work under ditt första år, samtidigt som du får landa mjukt i en organisation där du förväntas stanna långsiktigt.Dina arbetsuppgifter
Som Elkraftsingenjör ansvarar du för att analysera, utveckla och optimera elnätet. Detta inkluderar att driva förstudier för nätförstärkning, hantera kapacitetsbedömningar samt att agera tekniskt stöd vid driftstörningar och kvalitetssäkring av nätet. Du kommer att vara en central länk mellan olika tekniska team och bidra till att implementera nya tekniska lösningar.
Driva utredningar och förstudier för långsiktig nätutveckling.
Genomföra kapacitetsanalyser och effektbedömningar för nätförstärkning.
Agera expert vid oförutsedda problem i elnätet.
Arbeta med spänningskvalitet och utredningar kopplade till drift och underhåll.
Sammanhålla, beställa och dokumentera uppdrag där externa leverantörer involveras.
Utreda nya tekniska lösningar för att optimera nätet.
Vi söker dig som
Högskoleingenjör inom elkraft eller civilingenjör elektroteknik
Svenska och engelska
B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målinriktad
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RJ63WM".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Jobbnummer
9798965