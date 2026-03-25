Elkonstruktör till konsultbolag i Malmö
2026-03-25
Är du elkonstruktör och vill arbeta i projekt där teknik, människor och innovation möts? Nu söker vi dig som vill bidra till utvecklingen av industriprojekt, särskilt inom automation och produktionsanläggningar. Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är ett etablerat konsultbolag som arbetar med tekniska projekt inom industri och automation, med särskilt fokus på produktionsanläggningar inom livsmedelsindustrin.
Som elkonstruktör blir du en del av ett team i Malmö där flera tekniska kompetenser arbetar tillsammans i projekt. Uppdragen varierar i storlek och kan handla om allt från utveckling av delar av en produktionslinje till större anläggningsprojekt där el- och automationslösningar spelar en viktig roll i den totala leveransen.
I rollen är du delaktig i flera delar av projektet, från tidiga projekteringsfaser till installation, justeringar under projektets gång och slutlig dokumentation. Du arbetar nära projektledare och automationsingenjörer för att säkerställa att lösningarna fungerar både tekniskt och praktiskt i kundens verksamhet.
I ROLLEN KOMMER DU BLAND ANNAT ATT:
• Ta fram elkonstruktionslösningar och tekniska underlag för produktionsanläggningar* Arbeta med projektering och konstruktion inom el i industriella miljöer* Medverka vid installation, driftsättning och slutlig teknisk dokumentation
VI SÖKER DIG SOM:
• Har några års erfarenhet av arbete som elkonstruktör * Har erfarenhet av EPLAN eller liknande* Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen tror vi att du är engagerad, nyfiken och kommunikativ. Du har en serviceinriktad inställning och trivs i en miljö där samarbete är en självklar del av vardagen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från både vår och kundens sida är att du efter en tid i uppdraget blir direkt anställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
• Omfattning: Heltid, långsiktigt * Placering: Malmö* Arbete sker både från kontor och ute i projekt hos kund, resor i arbetet kan förekomma* Start: Enligt överenskommelse* Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Arbetsgivare Friday Väst AB
