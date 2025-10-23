Elkonstruktör till Forsmark
2025-10-23
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning har jag möjligheten för dig! Vi söker dig med ett högt teknikintresse och förståelse för el-teknik och dess tillämpningar. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Du kommer höra till ett agilt team där du jobbar med elkonstruktion inom bland annat högspänning, lågspänning, fiberoptik, nätverk, brandlarm, telesystem, tillträdessystem, utrymningslarm och radiokommunikation. Ditt arbete kommer vara varierande och utvecklande, och du kommer ha stora möjligheter att växa, antingen som specialist inom ett område eller att bredda din kompetens som generalist.
Du erbjuds
• En roll med stora möjligheter att bidra till samhällsviktig verksamhet, med dedikerad handledning från en senior mentor och ett stöttande team.
• En utbildningsbudget som anpassas utifrån dina kompetenser och intresse
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Ta fram konstruktionslösningar och dokumentation inom de olika teknikområdena
• Delta i projektarbete
• Bidra till den pågående digitaliseringsresan
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning eller motsvarade erfarenhet inom el
• Har ett högt tekniskt intresse och förmåga att förstå hur saker hänger ihop och fungerar
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetserfarenhet av konstruktion eller elinstallation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad
• Målmedveten
• Strukturerad
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Forsmark här Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
