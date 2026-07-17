Elkonstruktör Inom Vattenkraft Till Afry
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2026-07-17
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Vill du arbeta med tekniska lösningar som bidrar till framtidens hållbara energiförsörjning? Nu söker AFRY en elkonstruktör med inriktning mot vattenkraft. Här får du en varierad roll med möjlighet att ta del av nationella och internationella projekt, driva samhällsutvecklingen framåt och bidra till företagets fortsatta tillväxt som en nordisk ledande aktör. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
AFRY är ett ledande internationellt företag som driver omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Med teknisk expertis hjälper de både företag och organisationer att utveckla och förbättra innovativa lösningar inom bland annat industri, energi, infrastruktur och samhällsutveckling.
Som elkonstruktör blir du en del av AFRYs avdelning Hydro Nordics där du tillsammans med dina kollegor bidrar till utvecklingen av framtidens vattenkraft. Du ingår i ett engagerat och utåtriktat team där samarbete, initiativtagande och tekniskt driv står i fokus.
Du anställs som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag av AFRY. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget.
Du erbjuds
En långsiktig möjlighet hos ett företag som formar framtiden
Att få arbeta med samhällsviktiga och komplexa vattenkraftsprojekt både nationellt och internationelltDina arbetsuppgifter
I rollen som elkonstruktör kommer du att arbeta med el- och kontrollanpassningar samt nära kunder och beställare med fokus på att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Du kommer bland annat att:
Utföra anpassningskonstruktion mot befintlig utrustning i vattenkraftsanläggningar
Genomföra förstudier och kalkyler
Ta fram tekniska beskrivningar och förfrågningsunderlag
Utveckla och bibehålla goda relationer med beställare för att driva affären framåt
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Har några års erfarenhet av elkonstruktion inom industri eller anläggning
Har erfarenhet av projektarbete
Har goda kunskaper i konstruktionsverktyg som Elmaster, ELPROCAD eller motsvarande
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från vattenkraftsbranschen
Erfarenhet av arbete som elmontör och/eller industrielektriker
Erfarenhet av att utföra tekniska specifikationer/beskrivningar i administrativa verktyg som EL-AMA
Erfarenhet av entreprenadbesiktning och/eller driftbesiktning
Erfarenhet av arbete med RFG
Erfarenhet av arbete med reläskydd
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs i en tekniknära miljö där du får använda din problemlösningsförmåga för att hitta hållbara lösningar. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har förmågan att planera och driva flera arbetsuppgifter parallellt. Som person är du samarbetsinriktad och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och kunder.
Övrig information
Placering: Sundsvall eller Östersund
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning. Eftersom rollen kan innebära arbete inom säkerhetsklassade projekt kan det bli aktuellt med både drogtest och säkerhetsprövning under uppdragets gång.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KNO9ZA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10004993