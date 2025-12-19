Elkonstruktör
2025-12-19
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Elkonstruktör på uppdrag av vår klient.
Då vi ser ökade behov i norra Sverige söker vi nu ytterligare en resurs med kompetens inom Industrial Building Electrification. Du kommer att bidra i projekt och uppdrag inom bland annat Process-, Gruv-, Försvars- och Verkstadsindustri. Uppdragen utformas utifrån din kompetens, kundens behov och dina ambitioner.En del av behov omfattar elrevisionsbesiktning, så om du har intresse av att krydda din vardag med omväxlande besiktningsuppdrag så ser vi gärna dig i en kombinerad roll som elkonstruktör och elrevisionsbesiktare.Vi arbetar med både små och stora projekt där din erfarenhet gör skillnad. Du kommer att få möjlighet att bidra med smarta ingenjörslösningar och arbeta i team med våra experter i Sverige och internationellt. Våra uppdrag ger dig möjlighet att utvecklas och prova nya områden.Till detta söker vi dig som:
Har erfarenhet av elkonstruktion och elprojektering inom civila och industriella projekt.
Är högskole- eller civilingenjör, eller har motsvarande arbetslivserfarenhet.
Behärskar programvaror som Magicad EL, Revit, Dialux.
Trivs med både självständiga uppdrag och samarbete i större projekt.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Är svensk medborgare (krav vid säkerhetsklassade uppdrag).
Additional informationVi tillämpar löpande urval.Under julhelgerna kommer det att vara längre svarstider på ansökningarna.Vi ser helst en lokal resurs till detta uppdrag, alternativt någon som kan tänkas vara på plats under långa sammanhängande perioder.Om du är partner/underkonsult, vänligen presentera ett önskat timpris tillsammans med din ansökan. Detta görs i fältet för fritext innan du skickar in din ansökan.
Uppdragsperiod : 2026-01-12 till Öppet
Arbetsmodell: På plats
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
