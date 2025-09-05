Elkonstruktör
2025-09-05
Är du i början av din karriär inom el och trivs i en vardag där både struktur och flexibilitet behövs? Nu söker vi en elkonstruktör hos oss på Nordic Sugar! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där du får ta ansvar, fatta beslut och samtidigt vara en del av ett team som stöttar varandra!
Till vår avdelning El på Nordic Sugar söker vi nu en elkonstruktör. Avdelningen består kompetenta kollegor som utför underhålls- och servicearbeten på process- och elutrustning för tillverkning och förpackning av olika typer av socker, sockerlösningar och foderprodukter. Tillsammans jobbar vi för att säkerställa en hög driftsäkerhet på anläggningarna. Som elkonstruktör har du en viktig och drivande roll i projektering av ny maskinutrustning och ombyggnad av befintliga maskiner. Ordinarie arbetstid är dagtid med möjlighet till flextid. Tjänsten är en tillsvidareanställning samt tjänstemannaroll och rapporterar till avdelningschefen för El.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
· Skapa el-dokumentation för process-, automations- och elanläggningar
• Arbeta med kabeldimensionering och materialval
• Delta i projektarbete och tekniska granskningar (FAT/SAT)
• Framtagning av ritnings - och materialstandard
• Arbeta i AutoCAD, ELVIS och Elprocad
• Hantera lågspänningsanläggningar
• Dokumentera leverantörsmanualer och teknisk information
• Bidra till kostnadskalkyler och tekniska underlag
• Samarbeta tvärfunktionellt med automation, teknik och produktion Publiceringsdatum2025-09-05Bakgrund
· Du behöver en lämplig teknisk eftergymnasial utbildning inom elteknik eller elkonstruktion.
• Vi tror att du kan vara i början av din karriär eller har arbetat några år - det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att utvecklas i rollen.
• Vi ser det som positivt om du har arbetat med el och instrumentering inom processindustri eller inom någon typ av anläggningsmiljö.
• Kunskaper i AutoCAD och ElproCAD är meriterande.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Du har goda kunskaper i Officepaketet och gärna också i SAP.
Vem du är
Vi söker dig som är trygg i dig själv och har en naturlig förmåga att skapa förtroende omkring dig. Du är nyfiken, ödmjuk och vågar både visa vad du kan - och erkänna när du behöver stöd. Du har en personlig mognad som gör att andra gärna vänder sig till dig. Du är beslutsam och vågar fatta beslut när det behövs, samtidigt som du står stadigt även när förutsättningarna förändras. Du arbetar strukturerat och metodiskt - från start till mål - men har också förmågan att snabbt ställa om när nya uppgifter dyker upp. Du kan prioritera och återuppta arbetet där du slutade, utan att tappa helheten.Vi tror också att du är en person som bygger goda relationer och samarbetar professionellt, även i utmanande situationer.
Vad erbjuder vi?
Nordic Sugar är inte bara ett vanligt företag - det är en plats där vi tillsammans strävar efter att forma en smakfull framtid. Vi vill erbjuda dig chansen att få en meningsfull och givande erfarenhet, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad. Genom vårt kollektivavtal har du omfattande skydd både vid sjukdom och för din pension. Hos oss får du den unika möjligheten att kunna ta ut din semester per timme, och vi har även arbetstidsförkortning på upp till 66 timmar. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som gym och massage på jobbet, friskvårdsbidrag, föräldraledighetstillägg och vällagad lunch till förmånligt pris.
Ansökan och information:
För ytterligare upplysningar om befattningen kontaktar du avdelningschef Jonas Lassen, tfn 0761746001 eller rekryterare Caroline Teinvall, tfn: 0709537597. Frågor av facklig karaktär besvaras av Eva Nilsson Unionen, tfn: 0709539636. Din ansökan till tjänsten som "Elkonstruktör" skickar du till oss via vår hemsida www.nordzucker.com.
Urval sker kontinuerligt - så vänta inte med din ansökan.
Mer om oss - var med och utveckla framtidens livsmedelsindustri
På Nordic Sugar Sverige arbetar vi med den hållbara livsmedelskedjan i fokus och med stora investeringar satsar vi mot att bli en av de modernaste och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Vår "Go Green"-satsning innebär att vi ständigt utvecklar nya, resurssmarta, hållbara energilösningar - något som förra året gjorde att vi tilldelades Eslövs kommuns miljöpris. Våra sockerbetor kommer från ca 1 000 odlare i södra Sverige och våra produkter säljs under varumärkena Nordic Sugar för industrin och Dansukker för konsumenter. Av resterna från sockertillverkningen gör vi högkvalitativt foder.
Redo att ta steget och vara en del av Nordic Sugar? Skicka in din ansökan idag, gör skillnad och känn stoltheten över att bidra till hela Sveriges sockerproduktion.
Livet blir väldigt mycket tråkigare utan oss och vårt socker. Välkommen till hela Sveriges sockerbolag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
