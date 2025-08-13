Elkonstruktör
Company Description
Bosch Thermoteknik AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer värmepumpar för den europeiska marknaden. Vi är cirka 650 medarbetare och utgör en del av den stora Boschkoncernen som består av cirka 409 000 medarbetare världen över.
Vi arbetar med hållbar förenkling av vardagen där stort fokus ligger på miljö, innovation och utveckling. I Tranås finns en produktionsenhet och ett kompetens- och utvecklingscenter. De värmepumpar vi tillverkar hämtar energi från olika källor - berget, vattnet eller luften. Vi arbetar för att ständigt ligga i framkant och bidrar till hållbar energi och en bättre miljö med målet att skapa en förenklad vardag för våra kunder. Kort sagt, vi skapar teknologi som är "Invented for life".
Job Description
Ditt bidrag till något stort
I rollen som elkonstruktör producerar du ritningar för elektronikkomponenter och kablage för att säkerställa produktkvalitet och hållbarhet.
Du arbetar med design av kabel-layouts för värmepumpar efter kravställning inom säkerhet, funktion och kostnad. Du ansvarar för att elektronikkomponenter och design säkerställs enligt tillämpande regler avseende elsäkerhet, EMC och LVD.
Du arbetar med att bygga, testa och utvärdera olika konstruktionslösningar.
I rollen som elkonstruktör deltar du i granskning av produktdesign och FMEA. Du bidrar med mekaniklösningar i enlighet med funktion, kostnad, kvalité och användarkrav.
Qualifications
Vad som utmärker dig
Troligtvis har du en tidigare erfarenhet inom yrket eller relevant utbildning inom el. Alternativt har du tagit examen inom mekanik, elektroteknik eller fysik.
Du kan visa på erfarenhet av 2D och 3D-CAD
Erfarenhet Siemens NX är meriterande.
Som person kan du visa på analytisk förmåga och problemlösande. Du tar ansvar för egna arbetet och applicerar eget initiativ för att hitta lösningar.
Rollen förutsätter god kommunikativ förmåga samt engelska i tal och skrift.
Additional Information
Din framtida arbetsplats erbjuder dig
På Bosch bryr vi oss, om dig, vår verksamhet och vår miljö. Vårt löfte till våra medarbetare är bergfast. Vi växer tillsammans i otaliga roller, positioner och möjligheter och vi är intresserade av att utveckla "hela dig", inte bara dig som är klockan 7-16 - För livet handlar om balans.
På Bosch firar vi dig. Det är våra medarbetare som gör oss anmärkningsvärda. Därför kompenserar vi ditt bidrag med konkurrenskraftiga lönepaket, attraktiva förmåner, tjänstepension, flextid, smart work, friskvård och ett uppriktigt "tack". Vår framgång är din framgång. Låt oss fira tillsammans.
På Bosch förstår vi att alla har sitt eget fokus i livet, oavsett om det handlar om nya yrkesmässiga utmaningar, utbildning och utveckling eller mer tid för familj, vänner och fritidsintressen. Vad dina mål än är så är vi flexibla. Låt oss hitta en balans.
På Bosch tror vi att alla är olika och det är det vi älskar. Låt dig inspireras av en samarbetsvillig, öppen, respektfull och pålitlig arbetsplats där du kan vara dig själv och berikas av perspektiven från vår gemenskap runt om i världen.
Gå med och känn skillnaden. #LikeABosch
