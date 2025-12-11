Elingenjör till Hässleholm Miljö AB.
Experis AB / Elektronikjobb / Hässleholm
2025-12-11
Vill du vara med och bidra till hållbara samhällsfunktioner och säkerställa att samhällsviktig infrastruktur fungerar dygnet runt?
Nu har du chansen att axla en nyckelroll i vårt arbete med vatten och avlopp - där din kompetens inom elteknik är avgörande för vår verksamhet och vår framtida utveckling. Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som elingenjör hos oss på Affärsområde Vatten- och avlopp arbetar du både operativt och strategiskt med våra elinstallationer med ansvar för att allt sker på ett säkert, hållbart och regelrätt sätt.
Du kommer att vara vår Elinstallatör för regelefterlevnad (EIR), vilket innebär att du säkerställer att våra elanläggningar uppfyller kraven från Elsäkerhetsverket. Du får ansvaret att säkerställa att våra installationer uppfyller lagar, regler och säkerhetsstandarder - både när det gäller lågspänning och högspänning. Det innebär bl.a. att du ansvarar för planering, kontroll, dokumentation och tekniskt stöd vid elarbeten.
Rollen innebär mycket samarbete, både inom affärsområdet, men även bolagsövergripande och med externa aktörer. Vi tror att du trivs med att kombinera tekniskt ansvar med praktiska insatser och att du motiveras av att bidra till en säker och pålitlig infrastruktur som verkligen gör skillnad i människors vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Ansvara för elsäkerhet och efterlevnad enligt ELSÄK-FS
* Initiera och föreslå förbättringar inom planerat/förebyggande underhåll och projekt kring elanläggningarna
* Ansvara för elteknisk kravställning i samband med projekt
* Upprätta och granska elscheman, riskbedömningar och kontrollprogram
* Medverka eller driva i felsökning, rotorsaksanalyser och åtgärder vid eltekniska problem
* Medverka i utvecklingen av våra arbetssätt och våra system
Vi söker dig som har:
* Elteknisk utbildning eller motsvarande på gymnasie- eller högskolenivå
* Auktorisation (minst AL och helst även auktorisation A enligt Elsäkerhetsverket)
* Praktisk erfarenhet av arbete i process- eller industriell miljö (gärna VA, energi eller liknande)
* Mycket god kunskap om elsäkerhetsregelverk och standarder
* God datorvana och erfarenhet av dokumentationsverktyg
* Svenska i tal och skrift samt B-körkort
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet som Elinstallatör för regelefterlevnad
* Kunskap inom automation/SCADA-system
* Erfarenhet av arbete i offentlig eller kommunal verksamhet Profil
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och analytisk som gärna tar dig an nya utmaningar med ett metodiskt och reflekterande arbetssätt. Du kommunicerar tydligt och trivs i samarbeten där du får bidra till ett gott arbetsklimat. Dessutom är du ansvarstagande och tar gärna ansvar för att driva arbetet framåt.
Vi erbjuder
Hässleholm Miljö AB, HMAB erbjuder en viktig och samhällsbärande roll i ett bolag som har miljö och hållbarhet i fokus. Här får du möjlighet att påverka och utveckla både teknik och arbetssätt tillsammans med engagerade kollegor i ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Du får trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och goda möjligheter att utvecklas vidare i din roll.
Sök tjänsten idag!
I denna rekryteringsprocess har Hässleholm Miljö valt att samarbeta med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Svensson på tel. 044-203871 eller via e-post: linda.svensson@jeffersonwells.se
Notera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningslänk med hänvisning till GDPR.
Välkommen med din ansökan senast den 4 jan.
