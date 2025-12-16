Elingenjör
Anställningsform: tillsvidareanställning | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 11 januari 2026
Om rollen
Vi söker en erfaren Elingenjör som vill ta rollen som El-ansvarig för våra bryggerier i Grängesberg, Hällefors och Gotlands Bryggeri. Du blir en nyckelperson i vårt arbete med elsäkerhet och ansvarar för att leda och utveckla det systematiska elsäkerhetsarbetet. Rollen är placerad under automationsavdelningen i Grängesberg.
Arbetsbeskrivning och huvudsakliga ansvarsområden Som elingenjör kommer du ha en central roll i utveckling och förvaltning av bryggeriernas elanläggningar. Nedan ett urval av vanligt förekommande arbetsuppgifter
ansvara för det systematiska elsäkerhetsarbetet och verka som elinstallatör för regelefterlevnad för våra tre bryggerier i Grängesberg, Hällefors och Gotlands bryggeri
elkonstruktion vid nybyggnation och ändringar i elanläggningen
ansvara för och delta vid revisionsbesiktningar och planerade driftstopp
ta fram och utveckla det förebyggande underhållet på våra elanläggningar
driva mindre förbättringsprojekt
delta i större investeringsprojekt som kravställare samt bidra med teknisk expertis
delta i tvärfunktionella förbättringsgrupper
Du kommer även med din expertis vid behov utbilda och stötta övriga tekniker i el-relaterade frågor. Resor mellan orterna förekommer.
Kravprofil och personliga egenskaper
Du har en ingenjörsutbildning på högskole- eller universitetsnivå med el-inriktning eller kunskap och erfarenheter som bedöms likvärdig.
För att lyckas i rollen behöver du:
auktorisation A eller AL
erfarenhet av elkonstruktion och dimensionering
erfarenhet från underhåll av elanläggningar
god kunskap i elsäkerhetsfrågor och gällande regelverk
behärska svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Det är meriterande om du har:

erfarenhet av beräkningsprogrammet Febdok
Som person är du serviceinriktad, strukturerad och har god analytisk förmåga. Du är initiativrik och fattar beslut på saklig grund. Du harlätt för att samarbeta och ta kontakt med kollegor på olika avdelningar. Att ha förmågan attarbeta i såväl små som stora grupper är en förutsättning för att lyckas i rollen som elingenjör.
Vi ser även att du kan identifiera dig med våra värdeord äkthet, nyskapande och handlingskraft och kan använda dig av dessa i ditt dagliga arbete.
Kontaktperson: Fredric Melin, Underhållschef, fredric.melin@spendrups.se
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
