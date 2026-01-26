Elgiganten Visby söker Sales Advisor

Elgiganten AB / Butikssäljarjobb / Gotland
2026-01-26


Har du säljerfarenhet och drivs av att prestera på topp? Är du vass på kunddialog, behovsanalys och avslut? Då kan du vara vår nästa toppsäljare på Elgiganten Visby.

Hos oss arbetar du i en renodlad säljroll - fokus ligger på kundmöte, affär och resultat. Det här är inte ett traditionellt butiksjobb med plock och lagerarbete, utan ett tydligt försäljningsuppdrag där du förväntas ta ansvar för din egen prestation och leverera starka resultat.

Om rollen - Sales Advisor
Som Sales Advisor på Elgiganten Visby arbetar du med aktiv försäljning från första kontakt till avslut. Din viktigaste uppgift är att förstå kundens behov och presentera den bästa helhetslösningen - produkter, tjänster och tillbehör.

Du jobbar målstyrt, följer upp din egen prestation och drivs av att hela tiden utvecklas.

I rollen ingår bland annat att:


Aktivt sälja och arbeta med behovsanalys och merförsäljning


Skapa starka kundupplevelser och långsiktiga relationer


Arbeta mot individuella och gemensamma säljmål


Delta i löpande utbildningar inom sälj, teknik och kundmöte


Bidra till ett högt tempo och stark laganda på golvet

Vi söker dig som:
Detta är en roll för dig som vill jobba med försäljning på riktigt.

Vi ser att du:


Har minst 1 års erfarenhet av aktiv försäljning (t.ex. retail sales, B2B, telekom, mötesbokning eller liknande)


Är bekväm med att arbeta mot tydliga mål och KPI:er


Har stark kommunikativ förmåga och är trygg i kunddialogen


Är resultatinriktad, tävlingsdriven och gillar högt tempo


Har hög arbetsmoral, tar ansvar och vill utvecklas

Tidigare erfarenhet av teknikförsäljning är meriterande men inget krav - vi ger dig rätt utbildning för att lyckas.

Varför Elgiganten Visby?
Hos oss möter du ett engagerat team, höga ambitioner och en stark prestationskultur. Vi drivs av våra värderingar:

Win Together - Play Together - Grow Together - Be Different Together

Vi tror på tydliga mål, bra ledarskap och en arbetsmiljö där det ska vara både utvecklande och roligt att prestera.

Utveckling hos oss
Vi satsar på våra medarbetare. Du får:


Löpande sälj- och produktutbildningar


Coachning och uppföljning för att maximera din prestation


Möjlighet att växa vidare inom sälj, specialistroller eller ledarskap

Vi erbjuder:


Avtalsenlig lön och pension


Generöst bonus- och provisionsupplägg


Friskvårdsbidrag och personalrabatter


Interna utbildningsprogram


Tydliga karriärvägar inom Elgiganten

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas

Omfattning: Deltid 70-100%, arbetstiderna innefattar även kvällar och helger

Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-02-28 (intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen)

På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registerna ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken.

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Elgiganten AB (org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/

Kontakt
Store Manager
Daniel Ahlström
storemanager.visby@giganten.se

Jobbnummer
9703663

