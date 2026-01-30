Elgiganten söker en People Development Partner
2026-01-30
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Vi söker nu en People Development Partner som vill vara med och utveckla våra medarbetare och ledare med särskilt fokus på sälj, kundbemötande och produktkunskap. Det här är en roll för dig som tänker nytt, trivs nära affären och som vill skapa lärande som fungerar i vardagen.
Om rollen
Som People Development Partner arbetar du nära verksamheten och är en viktig partner till ledare, HR och andra funktioner i organisationen. Ditt uppdrag är att förstå hur verksamheten fungerar i praktiken, identifiera utvecklingsbehov och omsätta dem till lärandeinsatser som stärker försäljning, kundupplevelse och ledarskap.
En central del av rollen handlar om att utmana och vidareutveckla hur vi arbetar med sälj och kundbemötande och att designa lärandelösningar som gör våra medarbetare mer kunniga och bättre rustade i mötet med kund.
Du arbetar både strategiskt och operativt, med allt från att skapa sammanhållna läroresor och utforma nya utvecklingsinitiativ till att själv stå i klassrum och facilitera lärande. Du är bekväm med att jobba med flera format, såsom klassrumsutbildningar, digitalt lärande, microlearning och e-learning. Det viktiga är att förstå affären och omsätta det till kunskap för andra.
Ditt uppdrag
• Arbeta affärsnära för att fånga upp kompetens- och utvecklingsbehov tillsammans med chefer, HRBP och verksamheten
• Fånga upp och analysera behov inom försäljning, kundbemötande, produktkunskap, ledarskap och kultur, och driva dem hela vägen till konkreta utbildningar och utvecklingsinitiativ.
• Designa och driva läroresor och utvecklingssatsningar som stärker prestation och beteenden i vardagen
• Utveckla och vidareutveckla utbildningar, program och lärandekoncept i olika format - klassrum, digitalt och blended
• Skapa och anpassa lärandematerial såsom presentationer, e-learning, microlearning och videoinnehåll
• Själv facilitera och genomföra utbildningar och workshops, och känna dig trygg med att stå inför grupp
• Bidra till att bygga möjligheter till lokal utveckling genom genom train-the-trainer-insatser och stöd till lokala facilitators
• Följa upp genomförande och effekt, med fokus på affärsnytta, försäljning och kundupplevelse
• Drivs av en nyfikenhet kring hur system, verktyg och arbetssätt och AI kan användas för att skapa smartare, enklare och mer träffsäkert lärande.
• Bidra till en lärandekultur där utveckling, nyfikenhet och positivt ifrågasättande uppmuntras
Vem vi tror att du är
Du är open-minded, nyfiken och modig - och trivs när tempot är högt och ramarna inte alltid är satta från början. Du ser möjligheter där andra ser otydlighet och gillar att vara nära verksamheten, lyssna in olika perspektiv och snabbt omsätta insikter till lösningar som faktiskt funkar i vardagen.
Du har ett intresse för människors beteenden, ledarskap, organisationspsykologi och utveckling, och förstår hur lärande kan användas som verktyg för förändring. Du får gärna ha egen erfarenhet av att leda andra och du drivs av nytänkande kring försäljning, kundbemötande och hur man bygger stark och hållbar prestation över tid.
Du är självgående och handlingskraftig, med en tydlig förmåga att få saker att hända. Samtidigt är du prestigelös, samarbetsinriktad och van vid att förankra idéer, bygga relationer och skapa framgång tillsammans med andra.
Vi ser att du har
• Relevant utbildning inom pedagogik, organisationsutveckling, HR, beteendevetenskap eller motsvarande praktisk erfarenhet.
• 5-8 års erfarenhet av learning design, kompetensutveckling eller utbildningsproduktion samt erfarenhet av att utbilda i klassrum och facilitera grupper.
• Erfarenhet av e-learning och digitala lärandelösningar
• Erfarenhet från retail eller annan kundnära verksamhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Varför rollen?
Här får du möjlighet att arbeta nära affären, nära vardagen och nära människorna. Du blir en del av ett HR/PD-team på nio personer och samarbetar tätt med kollegor inom People Development i vår nordiska organisation.
Vi sitter i fina lokaler i Stadshagen och tillämpar ett hybrid arbetssätt men med merparten av arbetstiden på plats på kontoret.
Låter detta som en roll för dig?
Sista ansökningsdag till rollen är den 15 februari, men sök gärna redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
