Elgiganten Borås söker Service Advisor
Elgiganten AB / Kassapersonalsjobb / Borås Visa alla kassapersonalsjobb i Borås
2026-03-21
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elgiganten AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Härryda
, Lerum
eller i hela Sverige
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 169 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Älskar du att bidra till en fantastisk kundupplevelse? Vi söker nu en Service Advisor som levererar service i världsklass och brinner för att ta hand om våra kunder på bästa sätt!
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor - med en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik. I just den här rollen får du även möjlighet att kunna påverka våra kunders uppfattning om oss.
Din roll som Service Advisor
Som Service Advisor kommer du arbeta inom området Operations som består av kassa, lager, support och merchandising. Det är en varierande roll där du kommer arbeta med flera olika uppgifter där du med din kompetens gör skillnad och utgör en viktig del för framgång. En stor del av vardagen handlar om att skapa den bästa möjliga kundupplevelsen, du är helt enkelt en stjärna på kundvård. Förutom att vara ansvarig för att ta betalt, assistera vid servicetjänster, produktlogistik och garantiärenden ska du även se till att det är lätt för våra kunder att handla och att de kan få med sig rätt produkt hem. Genom att optimera köpupplevelsen i varuhuset och säkerställa nöjda kunder kan vi nå våra mål, att ha förmåga att lösa problem på vägen till framgång är en annan avgörande del i rollen. Du kommer att få grundläggande kunskaper inom samtliga delar inom Operations och därmed en stor flexibilitet i din vardag.
Vem är du?
Som Service Advisor på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du älskar att möta kund och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det!
Vi tror att du
• Alltid har kunden i fokus och drivs av att ge varje besökare personlig service
• Har en genuin känsla för service och älskar att jobba med människor
• Har lätt för att lära och en vilja att utvecklas
• Är engagerad, ansvarstagande och en vilja att göra ditt bästa
• Trivs när det är ordning och reda och gillar att skapa struktur
Ett intresse för de varor och tjänster som vi säljer är en stor fördel men vi kommer vid din introduktion att förse dig med de kunskaper och utbildningar som krävs i rollen, allt för att du ska lyckas och trivas tillsammans med oss.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledanande provanställning
Omfattning: 78%. arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan!
Enligt handelsavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten AB
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/ Kontakt
Avdelningsledare operations
Alish özer alisho@giganten.se 0733869868 Jobbnummer
9811794