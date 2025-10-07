Elevstödjare
2025-10-07
Här på Ängskolan utgår vår verksamhet från en helhetssyn där trygghet, arbetsglädje och respekt ses som en god förutsättning för lärande och utveckling. Vi har stora visioner om framtiden och vill att du ska ha det likaså.
Ängskolan är en F-9 skola som ligger centralt beläget i Sundbyberg, med närhet till tvärbana, buss, tunnelbana och pendeltåg. Vi har nära till Golfängarna som är Sundbybergs stora parkområde. Ängskolan är Sundbybergs största grundskola uppdelad i två skolbyggnader. "Viggen" där stora delar av lågstadiet har sin undervisning samt "Ängskolan" där delar av lågstadiet, hela mellanstadiet och högstadiet har sin hemvist. Båda byggnaderna har en gemensam skolgård med en multiarena i mitten.
Om uppdraget
Som elevstödjare kommer du, i nära samarbete med klasslärare, att ansvara för en elev med mycket omfattande stödbehov. Tillsammans planerar och anpassar ni undervisningen med syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens kunskapsutveckling och sociala delaktighet.
Ditt uppdrag omfattar både att genomföra anpassad undervisning och att säkerställa att eleven får aktiva, trygga och meningsfulla raster. Du arbetar konsekvent med elevens behov i centrum och strävar efter att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där eleven kan lyckas utifrån sina unika förutsättningar.
Vi söker dig som
• Har kompetens inom NPF.
• Har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd.
• Är lyhörd, positiv och har ett starkt engagemang för att alla elever - oavsett utmaningar - ska ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.
• Har god förmåga att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Vi ser även gärna att du har erfarenhet av undervisning.
Det här uppdraget kräver tålamod, flexibilitet och förmågan att arbeta både strukturerat och kreativt för att möta en elev med mycket stora individuella behov.
Befattningen är ett vikariat på heltid november 2025 till juni 2026. Sista ansökningsdag är den 21 oktober 2025.
Före anställning ska registerutdrag från polisen uppvisas.
Välkommen med din ansökan!
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Kontakt
Biträdande rektor
