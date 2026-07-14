Elevresurs till gymnasieelev
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2026-07-14
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Fredrika Bremergymnasiet söker en engagerad elevresurs för stöd till en elev med synnedsättning. Vi söker dig som är flexibel, stabil och självständig, och som trivs i samarbete med andra. Tillsammans kommer ni att bygga och stärka relationer som skapar en trygg och inspirerande skolmiljö.
Genom att bli en del av vårt team får du inte bara chansen att bidra till detta arbete, utan även att växa och utvecklas professionellt. Vi värdesätter egenskaper som:
Samarbetsförmåga
Relationer och kommunikation
Strukturerat arbetssätt med verksamhetsfokus
Om du är redo att ta steget in i en roll där dina idéer och engagemang gör skillnad direkt, så uppmanar vi dig att söka.
Ditt uppdrag
Ge individuellt stöd för den enskilda eleven
Arbeta tillsammans med pedagoger för att anpassa lärandet efter elevens unika styrkor
Stödja elevens sociala och emotionella utveckling genom aktivt lyssnande och närvaro
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är flexibel och stabil i ditt arbete och som kan anpassa dig efter elevens individuella behov. Du bör vara självgående och kunna ta ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har en god personlig mognad som bidrar till en trygg och positiv miljö för eleven. Samarbetet med kollegor är av stor vikt, så vi hoppas att du är en lagspelare som tror på kraften i samarbete för att nå gemensamma mål.
Ditt förhållningssätt ska präglas social kompetens och pedagogisk förmåga som gör att du kan skapa meningsfullt lärande för eleven. Vi värdesätter en strukturerad arbetsmetodik, där du dessutom har en stor verksamhetsfokus för att ge eleven den bästa möjliga stöttningen i lärandet.
Det här kan vi erbjuda dig
Hos oss på Fredrika Bremergymnasiet erbjuder vi en spännande möjlighet för dig som vill göra skillnad och växa i din professionella roll. Här är några av de fördelar du kan se fram emot:
Stödjande arbetsmiljö: Du kommer att ingå i ett team av engagerade och trygga kollegor som stöttar varandra i arbetet för att skapa en positiv och lärorik miljö för våra elever.
Utvecklingsmöjligheter: Vi tror på din potential och erbjuder flera möjligheter att utvecklas vidare, både personligt och professionellt, anpassade efter dina intressen och mål.
Samverkan och relationer: Som elevresurs kommer du att ha en central roll i att bygga relationer och skapa en trygg och inkluderande skolmiljö för alla elever.
Tjänsten är på 80 % omfattning
Bli en del av vårt team och bidra till att forma framtiden tillsammans med oss på Fredrika Bremergymnasiet! Vi ser fram emot din ansökan.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Fredrika Bremergymnasiet, Haninge kommun Kontakt
Biträdande rektor
Christine Arvidsson christine.arvidsson@haninge.se 070-4173921 Jobbnummer
10002742