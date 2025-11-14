Elevresurs med diabetesuppdrag
Fridaskolorna AB / Barnskötarjobb / Uddevalla Visa alla barnskötarjobb i Uddevalla
2025-11-14
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fridaskolorna AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Göteborg
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Fridaskolan i Uddevalla är en plats för lärande och utveckling, för trygghet och stark gemenskap.
Vi erbjuder verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och ser till att varje elev får möjlighet att växa både kunskapsmässigt och personligt. Här arbetar vi målmedvetet med att skapa lärmiljöer där alla elever känner sig sedda och delaktiga - i det sociala samspelet som sker såväl inne som utanför klassrummet.
Fridaskolan är en del av Frida Utbildning AB, ett personalägt utbildningsföretag som driver skolor från förskola till gymnasium. Vår utbildningsidé handlar om att forma Tågluffare - ansvarstagande, kreativa och skapande individer som står väl rustade inför framtiden. På Fridaskolan i Uddevalla arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där elever får växa som individer och utveckla sina förmågor i både hjärta och hjärna.
Att arbeta som elevresurs på Fridaskolan
Att arbeta som elevresurs på Fridaskolan innebär att du är en viktig del av skolans vardag. Du bidrar till att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla elever får möjlighet att lyckas. Arbetet handlar om att ge stöd till elever utifrån deras behov - både i undervisningssituationen och i det sociala samspelet som sker såväl inne som utanför klassrummet. Du samarbetar nära lärare, fritidspersonal och elevhälsa för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
Om uppdraget som resurs till en elev med diabetes
I denna tjänst kommer du att arbeta nära en elev med diabetes och samtidigt vara en del av det pedagogiska kollegiet på skolan. Du har en viktig roll i att skapa struktur och trygghet för eleven under hela dagen, inklusive fritidstiden, särskilt i samband med måltider och fysiska aktiviteter.
Du finns till hands som ett stöd och har uppsikt över elevens blodsockernivåer för att kunna agera vid behov enligt uppsatta rutiner. Det innebär att du är uppmärksam på elevens välmående under dagen och finns tillgänglig för att stötta i praktiska moment kring den aktuella behandlingen. Arbetet sker i nära samverkan med vårdnadshavare, skolsköterska och övrig personal för att säkerställa en trygg och välfungerande vardag för eleven.
Utöver det individuella uppdraget ingår även att vid behov stödja andra elever samt att vara en resurs på fritids under morgon- och eftermiddagstid.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en lugn, trygg och engagerad person med god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever och kollegor och har en genuin vilja att bidra till varje elevs utveckling.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete i skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
• Intresse för och gärna erfarenhet av arbete med barn med diabetes (meriterande men inget krav)
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
• God kommunikationsförmåga och vilja att samarbeta i team
Tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under perioden 1 december (eller så snart som möjligt) och sista november 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. Placering är på Fridaskolan Uddevalla.
Dina arbetstider kommer att följa elevens behov, men kommer initialt att vara mellan kl 08.30-17.00.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som elevresurs på Fridaskolan i Uddevalla. Sista ansökningsdag är fredag 28 november, men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fridaskolorna AB
(org.nr 556451-5988) Arbetsplats
Fridaskolan Uddevalla Kontakt
Jasmin Alimanovic 0704833322 Jobbnummer
9605831