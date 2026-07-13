Elevresurs åk 4-6 Myrvikens skola
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2026-07-13
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Är du naturligt nyfiken, pedagogisk och har en inneboende problemlösningsförmåga? Vi på Myrvikens skola söker inför höstterminen 2026 en ny kollega för arbete i årskurserna 4-6 med ett intresse för lärande och socialt arbete. Du blir en del i ett framåtlutat arbetslag som hjälper varandra och vars arbete kretsar kring eleverna och deras lärande! Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet som elevresurs består av att tillsammans med ditt arbetslag, både stödja enskilda elever och arbeta tillsammans med hela gruppen under skoldagen. Du har ett nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget, med rektor och specialpedagog för att utforma stödinsatser utifrån varje elevs enskilda behov. Du kommer att stötta elevers inlärning samt sociala samvaro på raster och mellan lektionspass. Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom pedagogik eller socialt arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt och relevant för den här tjänsten. Tidigare erfarenhet från arbete som elevassistent inom grundskolan är meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och därför är kunskaper om samiskt språk och kultur meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är trygg i din yrkesroll och som person, och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kreativ och vill utveckla verksamheten med eleven i centrum. Alla människors lika värde har en tydlig innebörd för dig och du ser mångfald som berikande. Du är tydlig i din kommunikation, och skapar goda relationer i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Tjänsten är en visstidsanställning med omfattningen 100% med tillträde inför höstterminen 2026, enligt överenskommelse med rektor. Urval och kallelse till intervju kan ske löpande under annonseringstiden så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan till oss, dina nya kollegor och elever väntar på dig!
Bergs kommun tillämpar HÖK/AB (Allmänna bestämmelser) på tjänsten. Vi tillämpar individuell lönesättning. För denna tjänst ligger det aktuella ingångslönespannet på 25.000 kr – 28.000 kr i månaden, beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Myrvikens skola!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Kontaktinformation
Tåve Leithe, Rektor, 0687-169 22, tave.leithe@berg.se
Åsa Sved, Biträdande enhetschef, 0687-163 22, asa.sved@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00
Arbetsplats
Gräftåvägen 11
830 24 Oviken
Viktig information:
Arbetsgivare: Bergs kommun
Ref.nr: 5154550438
Tjänstens omfattning: 100%
Visstidsanställning
Startdatum: 2026-08-10
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kommun
(org.nr 212000-2502)
845 71 MYRVIKEN Arbetsplats
Bergs kommun Jobbnummer
10000954