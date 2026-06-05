Elevresurs
Campus Manilla Utbildning AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-06-05
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Lärare i fritidshem
KOMMUN: STOCKHOLM YRKE: Lärare i fritidshem
ANSTÄLLNINGSFORM: Visstid
ANTAL TJÄNSTER: 1
Om dig
Vi söker dig som är lugn, strukturerad och har en hög ansvarskänsla. Eftersom tjänsten innebär medicinsk egenvård (blodsockerbevakning och insulinhantering) är det starkt meriterande om du har erfarenhet av diabetes, men det viktigaste är att du är noggrann, lärosam och trygg i att fatta beslut i vardagen.
Du är en skicklig relationsbyggare som har lätt för att skapa förtroende hos såväl eleven som vårdnadshavare och kollegor. Som person är du flexibel, har god samarbetsförmåga och kan behålla lugnet även i stressiga situationer. Du har en naturlig förmåga att finnas till hands som ett diskret stöd i bakgrunden, så att eleven kan vara så självständig och delaktig som möjligt i barngruppen.
Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att följa och stötta en elev i årskurs 1 under hela skoldagen – i klassrummet, under raster och på fritidshemmet.
I arbetsuppgifterna ingår:
Medicinsk egenvård: Att ha fortlöpande koll på elevens blodsocker (via CGM/app), hjälpa till vid måltider och mellanmål samt assistera vid insulindosering enligt vårdplanen. (Du kommer att få en grundlig introduktion och utbildning av elevens vårdnadshavare och skolsköterska).
Pedagogiskt och socialt stöd: Att hjälpa eleven att hålla fokus i klassrummet, stötta i det sociala samspelet med klasskamraterna och se till att eleven kan delta i alla aktiviteter och idrottslektioner på ett säkert sätt.
Samverkan: Att ha en nära och transparent kommunikation med elevens föräldrar, klasslärare, fritidspersonal och skolans elevhälsoteam.
Vi söker dig som sätter elevens trygghet, hälsa och inkludering i första rummet. För att lyckas i rollen behöver du vara en varm och lyhörd person som brinner för att skapa en förutsägbar och säker miljö, där eleven kan fokusera på att lära, leka och utvecklas tillsammans med sina kompisar.
Tjänsten tillsätts i augusti.
OM OSS
Campus Manilla drivs av den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Carpe Scientia. Skolan drivs helt utan vinstintresse och har ambitionen att utvecklas till Sveriges bästa skola. I våra vackra lokaler på Djurgården finns både grundskola och gymnasium. Totalt har Campus Manilla ca 800 elever från förskoleklass till gymnasiets tredje årskurs och ca 110 medarbetare, inklusive ett välfungerande elevhälsoteam.
Skolan präglas av en familjär atmosfär med närhet till både elever, kollegor och skolledning. Korta beslutsvägar ger dig goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten. Skolans naturnära läge ger goda möjligheter till exkursioner i närområdet.
Campus Manillas verksamhet baseras på höga förväntningar - vi visar dagligen att vi förväntar oss mycket av våra elever, och de förväntar sig i gengäld mycket av oss. Vi tror på en genuin närhet till eleven, på lärare som brinner för sina ämnen, på bildning såväl som utbildning och på den samhällsnytta som detta skapar.
Om ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Ange följande referens när du ansöker: Elevresurs rubrikraden för din ansökan.
Intervjuer sker löpande. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
E-POSTrekrytering@campusmanilla.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: rekrytering@campusmanilla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidspedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Campus Manilla Utbildning AB
(org.nr 556883-4765), http://campusmanilla.se/
Manillavägen 32 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Kontakt
Fritidschef
Timothy Whitmore rekrytering@campusmanilla.se Jobbnummer
9950135