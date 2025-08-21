Elevassistenter till skolan
2025-08-21
Vill du testa på att arbeta som elevassistent inom skolan? Vi söker dig som vill bidra till en trygg, stödjande och utvecklande skolmiljö. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Vi söker både utbildade och outbildade elevassistenter som vill arbeta som vikarie och stötta upp i Borås Stads grundskolor, anpassade grundskolor och anpassade gymnasieskolor. Den anpassade skolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.
Att arbeta som timvikarie är ett bra sätt att få prova på att arbeta inom skola och att få arbetslivserfarenhet. Det går att kombinera arbete som timvikarie med exempelvis studier eller annat arbete. Som vikarie är du timanställd och lägger själv in tider (tillgänglighet) när du kan arbeta. Det är skolornas behov som styr och arbetstiden är förlagd mellan 06.30 -18.00 måndag till fredag. Skolans behov kan uppstå med kort varsel det är därför bra om du har möjlighet att vara öppen för att vikariera där behovet uppstår. Som timvikarie kan det även finnas möjlighet till att bli erbjuden ett längre vikariat upp till sex månader.
Dina arbetsuppgifter
I grundskolan ingår dagligt ansvar och arbete med elever från förskoleklass till årskurs 9. Som elevassistent arbetar du med elever eller enskild elev som är i behov av extra stöd antingen i klassrummet, på raster eller på fritidshem.
I anpassad skola ingår dagligt arbete med att stödja elever som behöver pedagogisk och fysisk stöttning i sitt lärande, du väljer själv om du vill gå in i årskurs 1-9, gymnasiet eller i båda. Som elevassistent arbetar du i klasser med upp till tio elever där du är med som en extra vuxen tillsammans med en eller flera pedagoger och assistenter. Du jobbar alltid i ett team. Du kan även arbeta inom fritidshem eller korttidstillsyn (KTS). Korttidstillsyn är för elever som fyllt tretton år och uppåt. I den anpassade skolan kan det förekomma tunga lyft.
Du bidrar till att eleverna ska ha möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetenser för att uppmuntras i sin personliga utveckling. Tillsammans med övriga kollegor i skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela elevgruppen. Som vikarie arbetar du på flera skolor inom Borås Stad.
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig rekryteringssamordnare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som med glädje och kunskap vill vara med och ge eleverna en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid i skolan. Du är engagerad och har ett professionellt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Dina arbetsuppgifter och arbetsplatser är varierande och du behöver därför vara öppen för att anpassa dig i ditt arbete. Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du ska vara intresserad av att ge god omsorg samt ge stöd i undervisningen, för att på så sätt uppmuntra elevernas utveckling och lärande.
Vi ser gärna att du har en fullständig gymnasieexamen. Har du relevant utbildning eller erfarenhet av arbete som elevassistent är det meriterande, men inget krav. Likväl kunskap och erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och intellektuell funktionsnedsättning. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med barn/människor som har ett utåtagerande beteende samt erfarenhet eller kunskap om AKK och TAKK. Då kommunikation är en viktig del i skolan är det ett krav att du behärskar det svenska språket väl i tal, skrift och förståelse. Har du körkort och tillgång till bil är det meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Urval och intervju sker löpande. Vi ringer upp dig som går vidare till en telefonintervju. Annars får du e-post med återkoppling. Eftersom du kan komma att arbeta inom skola krävs det att du visar upp ett utdrag från belastningsregistret. Du kommer dock enbart att uppvisa belastningsregister om du får ett erbjudande om timanställning.
Beställ utdrag från belastningsregistret

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Borås kommun
Arbetsplats

Borås Stad

Kontakt
Kontakt
Ansvarig handläggare
Jobbnummer

9469554
