Elevassistenter till Ranagårds anpassade grundskola
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23

Arbetsuppgifter
Att arbeta som elevassistent innebär att du följer eleverna under hela deras dag hos oss. Det krävs att du har ett genuint intresse och en djupare förståelse för elevernas behov. Du kommer att stötta eleverna genom att anpassa undervisningen utifrån lärarens planering och hjälpa till vid sociala situationer. Eleverna behöver stöd i att träna på vardagliga uppgifter, i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, vid toalettbesök, måltider, förflyttningar, utflykter med mera. I verksamheten arbetar vi med lågaffektivt bemötande. Respektfullhet i omvårdnaden är ett måste i alla situationer.
Du har ett nära samarbete med undervisande lärare vilket både innebär att du får instruktioner och samverkar kring hur arbetet ska utföras. I din roll ingår att ha tät kontakt och ett nära samarbete med övrig personal på skolan och andra aktörer kring eleverna. Att ha kontakt med vårdnadshavare ingår i rollen.
Efter skoltid arbetar du på fritidshemmet där vi strävar efter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där vi varvar roliga och utvecklande aktiviteter med tid för återhämtning och vila. Allt utefter elevernas behov.
Några av tjänsterna är tillsvidareanställningar och några tjänster är visstidsanställningar under höstterminen 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Du har fullständig gymnasieutbildning med examen. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola eller liknande uppdrag med barn och ungdomar till exempel LSS- verksamhet eller SUND-verksamhet. Det är meriterande med kunskaper om och erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Har du kunskaper i TAKK och AKK är det ett stort plus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du har ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är självgående och strukturerad och tycker om att självständigt lösa arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter.
Övrig information
Ranagårdsskolan ligger i det nybyggda bostadsområdet Ranagård och är en anpassad grundskola i årskurserna 1-9 för 45 elever; här finns också en F-9 grundskola för 800 elever, mötesplats för unga efter skoltid och ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Skolan startade höstterminen 2024. Anpassad grundskola är en skolform för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms ha förutsättningar att fullgöra sin utbildning i grundskolan.
Vår drivkraft är att i alla lägen göra det som är bäst för eleverna. Vi lever efter Ranagårdsskolans vision om att bli den bästa möjliga skolan för våra elever. För att bli den bästa möjliga skolan krävs en vilja att ständigt vilja utvecklas och lära - som individ och tillsammans. Den bästa möjliga skolan kräver en hög grad av professionalitet och samverkan mellan all personal.
Det ställer stora krav på oss som arbetar i verksamheten. Vi arbetar för ett lärande förhållningssätt som präglas av tillit. Tillsammans med elevhälsas professioner arbetar vi för större delaktighet, engagemang och utveckling.
Vår anpassade grundskola innehåller en inkluderande, trygg och inspirerande lärmiljö där varje elev, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att nå sin fulla potential. Vi arbetar i ett kollegium med medvetna pedagogiska handlingar som utvecklar eleverna till att bli självständiga och ansvarstagande världsmedborgare!
Delaktighet med elevinflytande och rätten till elevens egen kommunikation värdesätter vi högt!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Halmstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola

Kontakt
Rektor
Sandra Björkman sandra.bjorkman@halmstad.se 076-6960918
