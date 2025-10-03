Elevassistenter till Nordmarkens skola/fritids
2025-10-03
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Vi söker nu nya medarbetare till Nordmarkens skola/ fritids.
Arbetet innebär att jobba med elev i klass alternativt förskoleklass samt fritidstids. Arbetet innebär att man stöttar enskild elev i undervisning samt på raster. Att finnas som vuxen och vara en god förebild för eleven samt att samarbeta med övrig personal mot skolans vision och styrdokument.
En av tjänsterna är placerad i förskoleklass i kombination med fritids på 100%
Två av tjänsterna är på högstadiet åk 7-9 på 95%.
Viktigt att du skriver i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.Kvalifikationer
Minst barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete i skola, gärna som elevassistent eller i liknande roll. Ha ett stort engagemang för att stötta elever i deras vardag och att se varje elevs behov och förutsättningar.
* Förmåga att skapa goda relationer med elever och att vara en trygg, tydlig och närvarande vuxen i skoldagen.
* Du är samarbetsinriktad och lösningsfokuserad, du ser möjligheter och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
* Du tar ansvar, är initiativrik och har lätt för att sätta dig in i vad som behöver göras.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Vi ser fram emot att du som är driven och har en god samarbetsförmåga utifrån profileringen ovan vill arbeta hos oss och vara med att utveckla skolan i en riktning där en trygg och tillåtande lärandemiljö står i fokus.
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas vid intervjutillfället.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Kontakt
Rektor
Katarina Hero Katarina.hero@arjang.se 0573-13833 Jobbnummer
