Elevassistenter till Anpassad Grundskola Götene
2026-03-25
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotene
Götenes anpassade grundskola startar upp i augusti 2026 och kommer att dela lokaler med Prästgårdsskolan inne i centrala Götene.
I anpassad grundskola får eleverna en utbildning och undervisning som är anpassad till elevens behov och förutsättningar. Är du en positiv och utvecklingsinriktad person? Brinner du för att ge elever med särskilda behov bästa möjliga förutsättningar att lyckas och får bli sitt bästa jag? Vill du vara med och starta upp en ny verksamhet tillsammans oss? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som elevassistent i anpassad grundskola. Du kommer att ingå i ett arbetslag som förutsätter ett mycket nära samarbete med övriga pedagoger på skolan. Du är delaktig och bidrar till elevernas och verksamhetens utveckling. Som elevassistent stöttar du några elever i en klass i anpassad grundskola i undervisning, sociala relationer samt omsorg. På morgonen och på eftermiddagarna är du en del och bidrar i anpassade grundskolans fritidshem. Kvalifikationer
Utbildad barnskötare, socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning som bedöms lämplig för uppdraget. Erfarenhet från arbete på anpassad grundskola är meriterande.
Vi söker dig som lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten och har ett stort intresse av att stötta och hjälpa elever i behov av stöd. Du bidrar till utveckling på din enhet och ser din roll i hela enhetens/sektors utveckling. Du agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential och är kunnig inom och intresserad av digitala verktyg.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet!Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på 100 %, semestertjänst. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag och senast 8 april. Vid en eventuell anställning ska du kunna legitimera dig med ID-kort eller pass, körkort gäller ej. Vid en anställning ska ett utdrag ur belastningsregister för arbete inom skola kunna uppvisas. Du ansöker om ett via polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652) Arbetsplats
Götene kommun, empty Kontakt
Anna Helgesson 0511-386172 Jobbnummer
9818464