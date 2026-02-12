Elevassistenter till Anpassad grundskola
Är du en person som drivs av och tycker om att göra skillnad för elever med en intellektuell funktionsnedsättning? Har du lätt för att skapa relationer och bidrar till arbetslaget genom att vara en lagspelare? Nu söker vi flera personer som är intresserade av att komma och jobba som elevassistent hos oss på anpassade grundskolan i Kumla!
Kumlaby skola är en F - 9-skola med både grundskola och anpassad grundskola belägen i södra Kumla. Skolan ligger i ett naturnära område som inspirerar det pedagogiska arbetet. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela södra länsdelen och vi har idag ca 50 elever. På skolan finns sammanlagt ca 550 elever och 130 personal fördelade på tre verksamheter; anpassad grundskola och grundskola för åk F - 6 och åk 7 - 9.
Kumlaby skola leds av ett team på tre rektorer och en biträdande rektor. I verksamheten för anpassad grundskola har vi en förstärkt elevhälsa i form av två specialpedagoger som arbetar nära verksamheten där handledning och ett främjande samt förebyggande arbete prioriteras. Alla elever har en digital enhet som används i undervisningen.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu engagerade och positiva elevassistenter till vår anpassade grundskola i Kumla. Arbetsuppgifterna utförs både genom arbete i klass under skoltid och på fritidshemmet.
Du bidrar till att vardagen på skolan ska fungera väl för våra elever och ungdomar samt att det pedagogiska arbetet bygger på barnens delaktighet och inflytande. Du kommer att vara en viktig länk i genomförandet av lärarens planerade undervisning, du är också en viktig resurs för arbete inom fritidsverksamhet före och efter skoldagen.
Du kommer att arbeta i ett arbetslag bestående av både pedagoger och elevassistenter. Undervisningen utgår från den enskilda elevens behov, intresse och förutsättningar. Vi arbetar med att ge eleverna användbara erfarenheter och upplevelser med ett livsperspektiv som utgångspunkt. Delaktighet, kommunikation och tydlighet är viktiga ledord i vår verksamhet.
Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och andra externa professionella som till exempel habilitering och korttidshem. Du samarbetar också med övriga verksamheter på Kumlaby skola.Kvalifikationer
Du som söker till oss har en barnskötarutbildning alternativt utbildning till personlig assistent med fördjupning inom autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. För tjänsterna krävs god erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning.
Det är meriterande är om du också är utbildad inom lågaffektivt bemötande och vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom anpassad grundskola eller med elever inom autismspektrum och att du har kunskap om AKK.
För oss är det viktigt att du som söker har ett intresse och engagemang för målgruppen.
Som person är du positiv, engagerad och flexibel och har en god förmåga till nytänkande då det är egenskaper som vi sätter stort värde på. Du har ett professionellt förhållningssätt mot både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är nyfiken på elevernas olika sätt att tänka, lära och förstå och ser deras individuella behov som en utmaning.
Du är bra på att tillsammans med andra samarbeta i det dagliga arbetet med eleverna. Ni planerar också verksamheten tillsammans vilket ställer stora krav på en tydlig och lyhörd kommunikation med varandra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
