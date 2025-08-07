Elevassistent, Vidhögeskolan
2025-08-07
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Vidhögeskolan är en F-9 skola med cirka 570 elever och 85 personal. Skolan är belägen i kommunens norra del, mitt i samhället Veddige med goda kommunikationer både till Varberg och kranskommunerna.
Vårt upptagningsområde sträcker sig över ett stort geografiskt område och vi tar emot elever från Deromeskolan i årskurs 4. Alla klasser har hemklassrum med tillhörande grupprum och det finns väl utrustade specialsalar för de praktisk/estetiska ämnena. Vi har även Flex-verksamheter på skolan. Det finns även goda möjligheter inom ämnet idrott då vi har tillgång till olika idrottshallar och nära till ishall samt en utemiljö som främjar rörelse.
På vår skola tycker vi att det är viktigt med trygghet och trivsel både för elever och personal och eleverna på skolan har tillgång till elevhälsans personal alla dagar i veckan. Utvecklingsarbeten som prioriterats och pågår på skolan är bland annat motiverande och aktiverande undervisning och tillgänglig utbildning och undervisning. Kom och bli en del av oss här på Vidhögeskolan och var en del av vårt fortsätta arbete med att skapa en skola där varje elevs lärande, utveckling och mående står i fokus!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
* Du arbetar på skolans fritidshem och viss tid i skolan kan också förekomma.
* Du planerar och genomför aktiviteter på skolans fritidshem med storgrupp samt mindre grupper.
* Du utgår från elevernas behov och intressen och arbetar med ledning och stimulans samt extra anpassningar.
* Du stöttar elever under deras skoldagar.
* Du möter eleverna på raster, lektioner och stöttar upp vid övergångar.
* Du möter och leder elever enskilt, i mindre grupper samt i helklass.
* Du samarbetar med lärare och övrig skolpersonal för elevernas bästa.
* Du arbetar med ett relationellt perspektiv och arbetar med tydliggörande pedagogik och med ett lågaffektivt bemötande.
Tjänsten är fördelad på fem eftermiddagar per vecka, stängning av fritidshem förekommer.Kvalifikationer
* Elevassistent och/eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av att möta och arbeta med barn i behov av stöd.
* Erfarenhet av att arbeta med barn inom NPF.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271422". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Hedström 0722-48 80 18 Jobbnummer
9449538