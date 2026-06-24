Elevassistent till Talldungeskolan F-3
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2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning
Talldungeskolan ligger i Kortedala och har drygt 260 elever i förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger på en höjd nära naturområdet söder om Lärjeåns dalgång och består av en cirkelformad byggnad med skolgård och lekytor i mitten samt en stor fotbollsplan nedanför. Vi har ett fritidshem med fyra avdelningar: Vildrosen, Myran, Kotten och Nyckelpigan. Vi fokuserar mycket på språkutveckling och kommunikation eftersom vi vet att det är den viktigaste grunden för kunskapsutveckling i alla ämnen. Vi utvecklar även arbetet med bildstöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). I vår verksamhet möts alla barn utifrån deras unika behov och vi varierar undervisningen och lärmiljön både inom och utomhus. Detta genom att även använda skogen runt skolan och vårt uteklassrum.
Vi söker nu en elevassistent!Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att vara ett stöd främst för elever med särskilda behov, både i och utanför klassrummet. Var och en av dessa elever är unik med sina egna färdigheter, förmågor, erfarenheter och utmaningar. Ditt arbete som elevassistent kommer därmed att innebära att möta varje elev individuellt, där du hjälper eleven ta fram och visa sina styrkor och stöttar kring de saker som är utmanande för eleverna. Tillsammans med pedagoger och övrig personal arbetar du för att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje elev ges möjlighet att må bra, trivas, lyckas, skapa relationer till andra och lära sig saker.
Vidare är du också med på raster och beroende på om du arbetar riktat mot enskilda elever eller hel klass kan det innebära att du har ansvar för rastaktiviteter, som planeras av de som är ansvariga för rastverksamheten, gärna i samråd med elevassistenterna själva. Att vara rastvärd kräver ett aktivt deltagande hos personalen - och därmed inte endast tillsynsansvar - och är ett fantastiskt tillfälle att arbeta med elevernas motorik, sociala färdigheter och relationer samt deras lärande. I denna tjänst är man enbart tillsammans med en elev och det är meriterande om man arbetat med rörelsehindrade elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning, gärna med pedagogisk inriktning. Har du en kompletterande pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att arbeta som elevassistent är det meriterande. Det är också meriterande om man arbetat med rörelsehindrade elever. Vi ser mycket positivt på om du tidigare har arbetat med barn med NPF-diagnoser. För tjänsten är det även meriterande om du har kunskap och erfarenhet av lågaffektvit bemötande. Rollen kräver även att du kan uttrycka dig obehindrat i svenska, både i tal och skrift, samt att du kan ta till dig av och bearbeta facklitteratur på svenska. Talar du flera språk eller har du tidigare arbetat i ett mångkulturellt område är det meriterande. Du behöver även ha tillräckliga kunskaper i grundskolans övriga ämnen så att du kan stötta eleverna i sitt lärande.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Marie Olander marie.olander@grundskola.goteborg.se 031-3653255 Jobbnummer
9976181